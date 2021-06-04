Ученые нашли необычную древнюю мозаику, которая переписывает историю Британии 4.06.2021, 9:54

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Раскопки проводились в графстве Глостершир.

Британские археологи при проведении раскопок на римской вилле Чедворт в графстве Глостершир обнаружили мозаику, созданную в V веке нашей эры - уже после окончания римского правления. Эта находка доказывает, что в "темные века" здесь продолжалась роскошная жизнь.

Об этом сообщает британское издание Еxpress, опубликовав фото с места раскопок.

Эксперт по римской мозаике Стивен Кош утверждает, что это открытие повергло в шок британских историков, которым придется переписать страницу истории во времена после господства Римской империи.

До сих пор считалось, что после ухода римлян, римские виллы и города в Британии пришли в упадок в конце IV века нашей эры. Однако, радиоуглеродное датирование костей животных и угля показало, что мозаика была создана в середине V века, после 424 года нашей эры.

Археолог Мартин Папворт из национального фонда National Trust отметил, что создание новой комнаты с покрытым мозаиком полом свидетельствуют о богатстве и роскоши, которая здесь была по меньшей мере на 500 лет дольше, чем ожидалось.

"В целом считается, что большая часть населения Британии после разрыва с Римом обратилась к натуральному хозяйству, однако датировка этой мозаики в Чедворте свидетельствует о постепенном упадке", - отметил он.

Мартин Папворт добавил, что строители "могли быть высокопоставленными людьми, с деньгами и влиянием".

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