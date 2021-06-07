Медики назвали продукты, которые продлят молодость и укрепят сердце 7.06.2021, 10:26

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Состояние здоровья сердечной мышцы напрямую зависит от питания и физической активности.

О непосредственном влиянии диеты на здоровье сердца и сосудистой системы говорит и врач Николь Фишер в своем исследовании, результаты которого опубликовали в журнале Sage, пишет healthinfo.ua.

Специалист уверяет, что контроль доли тех или других продуктов в рационе может увеличить или же снизить риски инфаркта или инсульта. Главным правилом диеты для сохранения здоровья сердца является увеличение количества зелени, овощей, фруктов и ягод, которые содержат огромное количество витаминов и минералов.

Зелень прекрасно борется с избытком холестерина в крови, бережно выводя его из организма и очищая сосуды. Ягоды богаты антиоксидантами, защищающими клетки от повреждений и преждевременного старения. А фрукты и овощи в большом количестве содержат витамин С — главный строительный элемент коллагена. Его достаточное количество в рационе обеспечивает эластичность стенок сосудов и повышает выносливость сердечной мышцы.

Важной составляющей здорового питания является отказ от вредных жиров. Самыми опасными считаются трансжиры, за ними идут насыщенные животные жиры. Их чрезмерное употребление приводит к закупорке сосудов и артерий, что неизбежно увеличивает нагрузку на сердце.

"Плохие" жиры увеличивают концентрацию холестерина в крови, что чревато образованием холестериновых бляшек, тромбов, атеросклерозом и другими серьезными последствиями. Чтобы сохранить сердце здоровым, Николь Фишер рекомендует минимизировать употребление маргарина, майонеза, жирного мяса и жареных во фритюре продуктов. Вместо этого лучше сделать акцент на постных видах белка: куриной или индюшачьей грудке, рыбе и бобовых. Хорошим источником нежирного белка считается тофу.

В качестве источника полезных ненасыщенных жиров можно смело выбирать орехи и семена, жирную морскую рыбу, растительные масла холодного отжима (льняное, оливковое). Все они богаты Омега-3 — жирами, которые борются с "плохим" холестерином и помогают восстанавливать поврежденные участки.

Важно также уделять внимание количеству цельнозерновых продуктов. К ним относятся: бурый рис, греча, полба, ячмень, овес, булгур, перловка, кукуруза. Цельные злаки считаются хорошим источником минералов и хорошо укрепляют сердце. Хлеб и выпечка из муки грубого помола, из пророщенных зерен пшеницы и овса, из кукурузной муки насытят организм полезными веществами и защитят артерии от истончения.

Не менее важным правилом является и уменьшение количества соли в блюдах. Избыток натрия часто приводит к повышению давления и травмирует сердечную мышцу. Средняя рекомендуемая норма потребления соли — одна чайная ложка. С возрастом и это количество желательно уменьшать, оставляя лишь то, что присутствует в уже готовой еде.

К самым полезным для сердца продуктам относятся следующие:

- лосось;

- сардины;

- грецкие орехи;

- овсяная крупа;

- ягоды вишни;

- ягоды черники.

Соблюдение этих несложных правил позволит продлить молодость и здоровье сердца, избежав многих возрастных болезней.

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