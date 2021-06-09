Ученые рассказали, почему исчезло самое большое море в истории Земли 9.06.2021, 19:43

Паратетис был крупнейшим морем на нашей планете.

Международная группа ученых исследовала геологию и условия существования самого большого моря в истории Земли, Паратетиса, и смогла узнать, куда исчезла его вода. По словам исследователей, море пережило несколько катастрофических циклов, вызванных изменениями климата, сообщает Naked science.

Паратетис – это море, которое существовало на нашей планете 34 миллиона лет назад. Иногда его называют океаном, поскольку он является самым большим морем в истории Земли, которое простиралось от современной Франции до Алтая. Но 10-14 миллионов лет назад Паратетис превратился в озеро, а пять миллионов лет назад и вовсе исчез.

Новое исследование, проведенное учеными, показало, что Паратетис пережил четыре катастрофических цикла, связанных с изменениями климата. Они сначала уменьшили размеры моря, а затем погубили большую часть видов, обитавших в нем.

Многие из этих видов были уникальны, в этом море водились даже киты. В ходе исследования ученые изучили окаменелости, геологию и осадочные отложения вокруг Черного моря, на месте которого когда-то располагалась часть Паратетиса. Кроме того, ученые воспользовались компьютерным моделированием. Оказалось, что наиболее сильное падение уровня воды произошло между 7,65 и 7,9 миллиона лет назад.

В этот период, который назвали Великой Херсонской засухой, уровень воды в море упал на 250 метров. Это разделило его на несколько озер, которые не подходили для жизни большинства видов. На пике же своего существования Паратетис вмещал в 10 раз больше воды, чем все современные озера Земли. Повлияли на исчезновение Паратетиса и температурные сдвиги, и количество осадков в Евразии, когда леса сменялись открытыми местностями.

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