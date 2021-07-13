«Дети всю ночь плакали»: в деревне под Фаниполем неизвестные выстрелили в кота из арбалета 10 13.07.2021, 14:55

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Питомец прожил с семьей пять лет.

Кот Макс пять лет прожил с семьей Эдуарда (фамилию мужчина попросил не указывать. — Прим. ред.). Их дом находится в деревне недалеко от Фаниполя. Но вечером в пятницу, 9 июля, случилась беда. Макс пришел к своим хозяевам со стрелой в груди. Спасти кота ветеринарам не удалось. Сейчас хозяева хотят разобраться в произошедшем и найти виновных.

Сайт zerkalo.io рассказывает, что произошло.

Семья Эдуарда живет в деревне Холма, что в Фанипольском сельсовете. Вечер пятницы для мужчины и его детей закончился трагически: их кота Макса неизвестные на квадроцикле убили, предположительно, из арбалета.

— Это произошло прямо около нашего дома в Холме. Макс сам пришел домой со стрелой в груди, — рассказывает Эдуард. — После, спустя примерно полчаса, эти люди снова приезжали на квадроцикле искать свою стрелу прямо у нас около забора. Думаю, они понимали, что это вещественное доказательство. Мои выводы просты: это кто-то из местных. Кто поедет далеко, чтобы охотиться на животных ради забавы?

По мнению мужчины, если неизвестные вернулись за стрелой к дому, то или знали, чей это кот, или все произошло прямо около дома. К тому же у жителей деревни есть чат в Viber, где они регулярно ссорятся по поводу домашних питомцев. Там есть и весьма агрессивные высказывания.

Как только Макс пришел домой раненым, семья стала обзванивать частные ветклиники, но все отказывали, ссылаясь на отсутствие хирурга.

— Чувствовалось, что Макса просто не хотели принимать с такой проблемой, — предполагает мужчина. — И мы завезли его на Гурского. Там поставили три капельницы, три укола и сказали, что если кот выживет через 12 часов, то будет надежда.

Увы, кот скончался ровно по прошествии этих 12 часов. По словам хозяев, это было страшное время ожидания и мучений. У Макса оказалось пробито легкое — в такой ситуации ветеринары не смогли ему помочь.

— Мы уже написали заявление в милицию в Фаниполе, приложили документы из ветеринарии и ту самую роковую стрелу, сразу же как выехали от врачей на Гурского. Они тоже это посоветовали сделать, — делится Эдуард. — На стреле должны быть отпечатки пальцев, надеюсь, это поможет установить виновных. Я-то выдержу, но переживаю за детей, которые всю ночь плакали и видели, как наш Макс умирает на их руках.

Эдуард грустно шутит, что если бы его кот был в политике, тогда с ситуацией разобрались бы быстро. А так надежд, признается, у него немного.

— Но об этом надо рассказывать, с этим надо бороться. Надеюсь, журналисты помогут в расследовании и поднимут общественность.

Зоозащитник Алексей Сыромолотов пишет у себя в Facebook, что такие случаи в окрестностях уже были. Например, сейчас у него живет кот, которому пневматическим оружием прострелили лапу. Сделали это те же люди, которые стреляли в кота Эдуарда, или нет, неизвестно.

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