Медики рассказали о фруктах, способных затормозить старение 16.07.2021, 9:09

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Они также полезны для желающих похудеть и повысить гемоглобин.

Абрикосы полезны для здоровья, так как в их состав абрикоса входят витамины: А, Е, С, В1, В2, В3, В9.

Также плоды абрикоса содержат калий, кальций, магний, натрий, фосфор, железо, йод, кобальт, марганец, медь, цинк и фтор, пишет u-news.com.ua.

Женщинам полезные свойства абрикоса помогут затормозить старение, уменьшить талию и поднять настроение. Абрикосы выводят лишнюю жидкость и нормализуют обмен веществ, что способствует похудению, восстанавливают работу щитовидной железы, благодаря чему приводят в норму гормональный фон, облегчают перестройку организма в климактерический период. При планировании беременности абрикос улучшает функционирование репродуктивных органов и увеличивает шансы на успешное зачатие.

Заметна польза абрикосов и для мужского здоровья. Они повышают потенцию и оказывают благоприятное действие на предстательную железу.

– Абрикос обладает кроветворными свойствами, эти фрукты особенно полезны людям, страдающим анемией, малокровием и низким гемоглобином. Плоды абрикосов полезны также при беременности, они спасают от мышечных спазмов, вызванных нарушением электролитного баланса. Абрикос также называют плодами жизни из-за его влияния на сердечно-сосудистую и кровеносную систему, – говорят эксперты.

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