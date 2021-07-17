«Из-за проблем Лукашенко со здоровьем могут отменить поездки в Гродно и Рогачев, а может и Лебединое озеро покажут» 39 17.07.2021, 9:41

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Фото: ТАСС

Злорадствовать нехорошо, но…

Независимые телеграм-каналы продолжают публиковать информацию о проблемах со здоровьем у Лукашенко, обострившихся во время открытия «Славянского базара» в Витебске.

«Принято считать, что злорадствовать нехорошо. Но сейчас тот редкий случай, когда злорадствовать не только можно, но даже необходимо.

Посмотрим, что будет дальше. Будет ли поездка в Гродно и Рогачев, а может и Лебединое озеро покажут», — пишет телеграм-канал «Водители 97».

Напомним, что ряд независимых СМИ и многие телеграм-каналы сообщили о том, что Лукашенко на «Славянском базаре» в Витебске стало плохо и он срочно вылетел в Минск.

Позже некоторые телеграм-каналы и СМИ уточнили обстоятельства срочной эвакуации Лукашенко из Витебска: диктатору действительно стало плохо, скорее всего из-за жары поднялось давление. Из Витебска его эвакуировали, по одной версии, на вертолете, по другой — на частном самолете.

Также появилась информация о плохом состоянии здоровья диктатора в течение всей ночи после открытия фестиваля в Витебске: «Есть информация от достоверного источника, что усатую тварь сегодня откачивали ночью медики. Приезжали для этого в резиденцию. Заезжали больше одного раза. Они же говорят про шампанское со льдом», — сообщает телеграм-канал «Водители 97».

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