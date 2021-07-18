Российских гребцов сняли с Олимпиады из-за допинга
- 18.07.2021, 12:28
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Команда РФ не примет участие в соревновании по гребле в парной четверке.
Федерация гребного спорта России (ФГСР) сняла российских гребцов Никиту Моргачева и Павла Сорина с Олимпиады после того, как их вторая допинг-проба подтвердила наличие мельдония. Об этом сообщается на сайте Международной федерации гребного спорта.
Из-за снятия Моргачева и Сорина российская команда не примет участие в соревновании по гребле в парной четверке. Артем Косов и Николай Пименов, которые должны были также выступить в парной четверке, также не поедут на Олимпийские игры.
Изначально Моргачева и Сорина должны были заменить Александр Матвеев и Никита Еськин. Однако, как сообщает Международная федерация гребного спорта, после анализа их тренировок ФГСР решила снять команду с турнира.
«Тренерский совет российской команды глубоко проанализировал результаты тренировок двух потенциальных запасных в команде и пришел к выводу, что их уровень мастерства не соответствует олимпийским стандартам», — заявили в ФГСР.
О положительных тестах на мельдоний в пробах Никиты Моргачева и Павла Сорина стало известно в начале июля. Мельдоний — это метаболическое средство, которое, по утверждению производителя, нормализует энергетический метаболизм клеток и поддерживает энергетический метаболизм сердца. Доказанной эффективности у препарата нет. В 2016 году Всемирное антидопинговое агентство внесло мельдоний список запрещенных веществ в спорте.