Стало известно, кого назначили на место Ермаковой в Белгазпромбанке 6 19.07.2021, 10:35

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Ермакова занимала позицию председателя правления этого банка с 18 января этого года.

Белгазпромбанк подтвердил, что Надежда Ермакова вышла из правления банка. Причина — истечение срока контракта. Обязанности председателя правления с 18 июля исполняет первый заместитель председателя правления Ирина Потапова.

«Правление ОАО „Белгазпромбанк“ продолжит реализацию основных стратегических задач, направленных на дальнейшее укрепление позиций банка как ведущего финансово-кредитного учреждения страны», — уточняют в банке.

Надежда Ермакова занимала позицию председателя правления этого банка с 18 января этого года. Ранее экс-глава Нацбанка с 15 июня до 10 декабря 2020 года возглавляла временную администрацию по управлению Белгазпромбанком, которую вводил Нацбанк после задержания многих членов правления банка.

Напомним, 11 июня 2020 года в головном офисе Белгазпромбанка в Минске провели обыски, были задержаны многие члены правления. С 15 июня в Белгазпромбанке по решению Нацбанка ввели временную администрацию по управлению банком.

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