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Что известно о новом мосте в Гродно, который уже размывало две недели назад

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  • 19.07.2021, 12:45
  • 11,312
Что известно о новом мосте в Гродно, который уже размывало две недели назад

Открытие должно было состояться на минувших выходных.

Мост через Неман, попавший во все новостные сводки, не совсем новый. Конструкцию, соединяющую два берега, помнят еще старожилы города. Когда-то по этому мосту от «Гродно Азота» до «Химволокна» по узкоколейке ездили железнодорожные составы. Но потом что-то пошло не так и движение остановилось, а мост на долгие годы превратился в заброс, пишет onliner.by.

Менять ситуацию принялись осенью 2019-го, начав работы по реконструкции и превращению бывшего ж/д моста в автомобильный. Заодно осовременили прилегающую дорогу. На масштабах решили не экономить: четыре полосы, своя развязка, пешеходные и велосипедные дорожки. Хороший проект для славного города.

Справиться изначально хотели за год (вместо отведенных на это дело двух лет), обещая сдать объект до конца 2020-го. Но жизнь внесла свои коррективы, и опережающих темпов не случилось. Открытие должно было состояться на минувших выходных. И снова перенос.

ЧП выходного дня для жителей Гродно и, в частности микрорайона Вишневец, не новость. Несколько недель назад на том же самом месте состоялась «репетиция»: после обильного дождя на склонах бурлило и клокотало.

Но строители мужественно продолжали свое дело, чтобы успеть к праздничной дате. «Работы идут от заката до рассвета, — делилась впечатлениями одна из жительниц Гродно. — Та часть дороги, которую смыло ливнем, теперь образовала зону пляжа в Немане. Были построены новые более мощные ливневки, но вроде только с одной стороны дороги — той, что обвалилась».

Как мы все уже знаем, в день икс, когда на землю пролилось две декадные нормы осадков, ситуация повторилась: насыпи поплыли, настроение было испорчено. «Снова обвал. На том же месте, что и две недели назад. Пока уплыл только тротуар и часть высокого склона под ним. Остальные берега и укрепления на правом и левом берегах тоже обвалились», — продолжает делиться впечатлениями девушка.

Те, кто бывал на месте после ЧП, заметили, что вода в Немане стала желтая и мутная. «Из-за песка, который смыло», — предполагают гродненцы.

Вчера мост не был перекрыт (уточним, что сама бетонная конструкция не пострадала), люди могли гулять и лично оценивать масштаб произошедшего. Многие переживают из-за случившегося и боятся загадывать, как будет развиваться ситуация в будущем — явно, дожди еще будут, и сильные тоже.

О начальниках и чиновниках, приехавших на место после ливня, гродненцы говорят так: «Ходят, вздыхают, думают».

Горожане также вспомнили, что во время строительства объекта, в ноябре 2020-го, на мосту разбился 28-летний парень-экстремал.

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