Что известно о новом мосте в Гродно, который уже размывало две недели назад 9 19.07.2021, 12:45

11,312

Открытие должно было состояться на минувших выходных.

Мост через Неман, попавший во все новостные сводки, не совсем новый. Конструкцию, соединяющую два берега, помнят еще старожилы города. Когда-то по этому мосту от «Гродно Азота» до «Химволокна» по узкоколейке ездили железнодорожные составы. Но потом что-то пошло не так и движение остановилось, а мост на долгие годы превратился в заброс, пишет onliner.by.

Менять ситуацию принялись осенью 2019-го, начав работы по реконструкции и превращению бывшего ж/д моста в автомобильный. Заодно осовременили прилегающую дорогу. На масштабах решили не экономить: четыре полосы, своя развязка, пешеходные и велосипедные дорожки. Хороший проект для славного города.

Справиться изначально хотели за год (вместо отведенных на это дело двух лет), обещая сдать объект до конца 2020-го. Но жизнь внесла свои коррективы, и опережающих темпов не случилось. Открытие должно было состояться на минувших выходных. И снова перенос.

ЧП выходного дня для жителей Гродно и, в частности микрорайона Вишневец, не новость. Несколько недель назад на том же самом месте состоялась «репетиция»: после обильного дождя на склонах бурлило и клокотало.

Но строители мужественно продолжали свое дело, чтобы успеть к праздничной дате. «Работы идут от заката до рассвета, — делилась впечатлениями одна из жительниц Гродно. — Та часть дороги, которую смыло ливнем, теперь образовала зону пляжа в Немане. Были построены новые более мощные ливневки, но вроде только с одной стороны дороги — той, что обвалилась».

Как мы все уже знаем, в день икс, когда на землю пролилось две декадные нормы осадков, ситуация повторилась: насыпи поплыли, настроение было испорчено. «Снова обвал. На том же месте, что и две недели назад. Пока уплыл только тротуар и часть высокого склона под ним. Остальные берега и укрепления на правом и левом берегах тоже обвалились», — продолжает делиться впечатлениями девушка.

Те, кто бывал на месте после ЧП, заметили, что вода в Немане стала желтая и мутная. «Из-за песка, который смыло», — предполагают гродненцы.

Вчера мост не был перекрыт (уточним, что сама бетонная конструкция не пострадала), люди могли гулять и лично оценивать масштаб произошедшего. Многие переживают из-за случившегося и боятся загадывать, как будет развиваться ситуация в будущем — явно, дожди еще будут, и сильные тоже.

О начальниках и чиновниках, приехавших на место после ливня, гродненцы говорят так: «Ходят, вздыхают, думают».

Горожане также вспомнили, что во время строительства объекта, в ноябре 2020-го, на мосту разбился 28-летний парень-экстремал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».