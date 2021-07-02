Собака, катающаяся на водной доске, стала звездой Сети 2.07.2021, 12:19

Жители мексиканского города стали очевидцами удивительного зрелища.

Жителям Веракруса (Мексика), решившим освежиться в зной и искупаться в местной реке, заодно удалось стать свидетелями удивительного зрелища, пишет 120.su.

Мимо очевидцев проплыла лодка, позади которой красовалась водная доска. Вот только экстремалом на этой доске оказался вовсе не человек, как можно было бы предположить, а собака.

Уго Северино, снявший странное происшествие на видео, добавил, что животное вело себя очень спокойно и даже хладнокровно. Похоже, что собаке вовсе не впервой плавать на доске. Видимо, занятие это ей весьма по душе.

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