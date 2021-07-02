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Татьяна Лихтарович: Поддержка на чемпионате Европы у нас была замечательная

  • 2.07.2021, 22:54
Татьяна Лихтарович: Поддержка на чемпионате Европы у нас была замечательная

Баскетболистка поблагодарила болельщиков, которые поддерживали сборную с бело-красно-белыми флагами.

Баскетболистка сборной Беларуси Татьяна Лихтарович поделилась мнением о поддержке команды на Евробаскете, передает «Прессбол».

– Я свободный человек. Говорить о политике я не собираюсь, но поддержка на чемпионате Европы у нас была замечательная. Слышать то, что за нас болеют... Неважно, с какими флагами, неважно, с каким лозунгом. Блин, да мы все белорусы, мы все люди. Когда тебя поддерживают и с любовью — это всегда приятно. У меня нет слов.

Напомним, белорусы поддерживали сборную с бело-красно-белыми флагами.

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