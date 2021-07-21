Сколько рублей у населения и могут ли белорусы устроить девальвацию? 21.07.2021, 9:11

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фото: onliner

После введения санкций против финансовой системы Беларуси этот сценарий все более вероятен.

Девальвация, падение национальной валюты, происходит, когда возникает слишком высокий спрос на иностранную валюту, когда объем покупки долларов увеличивается настолько, что становится сравнимым с валютными резервами страны.

Обычно это является результатом плохого состояния платежного баланса. Но в Беларуси нередко девальвация происходит в период «взрывного» спроса на валюту со стороны физических лиц: население чутко и оперативно реагирует на те новости, и даже слухи, которые могут резко ухудшить финансово-экономическую ситуацию в стране, пишет «Инфобанк».

Для того, чтобы купить необходимый объем иностранной валюты, надо иметь соответствующую сумму национальной. И, значит, общий спрос на доллары и евро, со стороны физических лиц, зависит от объема белорусских рублей, находящихся во владении населения.

А это – сумма наличных BYN-рублей, средств на BYN-рублевых банковских платежных карточках и остатков на срочных BYN-вкладах, что составляет национальную денежную массу в распоряжении физических лиц.

Покажем, какой объем этих BYN-рублевых финансовых активов есть у белорусов, и сколько на них можно купить долларов.

Наличные BYN-рубли в обороте

Наличная национальная валюта в обороте (вне банков) – это т.н. «денежный агрегат М0», первая структурная составляющая денежной массы. Часть ее находится в остатках касс торговых организаций, но основной объем – в кошельках населения.

На конец июня объем денежного агрегата М0 Беларуси составил исторически рекордную величину 4,317 млрд BYN.

Однако потенциальная сумма долларов, которую можно купить за эти деньги – 1,705 $млрд по курсу на конец июня – не рекордная, хотя и близка к ней. Рекордная была в конце декабря 2019 года – 1,759 $ млрд в эквиваленте.

Переводные депозиты физических лиц в национальной валюте (сумма на BYN-рублевых банковских платежных карточках)

Это – «денежный агрегат М1-М0» (М1 минус М0). В Беларуси этот агрегат, как и «М0», является деньгами для обеспечения текущего потребления, только в безналичном варианте.

BYN-рублей на карточках у белорусов заметно меньше, чем наличных BYN-рублей «на руках» и, к тому же, их не рекордная сумма – 3,065 млрд BYN на конец июня 2021-го. Максимум был ровно год назад (3,376 млрд BYN).

Потенциальная сумма долларов, которую можно приобрести за все эти деньги, что находились на BYN-рублевых карточках у населения в конце июня – 1,210 $млрд (по курсу доллара в последний день того месяца).

Рекордный $-эквивалент остатков на BYN-карточках физлиц был ровно два года назад – $1,506 млрд.

«Горячие деньги»

Общая сумма наличных BYN-рублей и средств на переводных BYN-депозитах – все что используется белорусами больше для текущего потребления, нежели для долгосрочного хранения, и которые можно оперативно использовать для приобретения иностранной валюты (поэтому они называются «горячие деньги», в отличие от «замороженных» на срочных вкладах) – это «денежный агрегат М1» в распоряжении населения.

На конец июня 2021-го «горячих денег» в распоряжении у населения Беларуси находилось в объеме 7,382 млрдBYN. В том числе: наличных BYN-рублей в обороте – 58,5%, остатков на BYN-карточках физлиц – 41,5%.

Это очень близко к историческому рекорду, что был в конце июля 2020 года (7,563 млрд BYN), после которого сумма сильно упала – в августе BYN-рубли хлынули на валютный рынок за долларами на фоне политического кризиса.

В предыдущие несколько лет объем «горячих денег» неуклонно увеличивался. Природа этого, прежде всего инфляционная: в условиях перманентного роста цен средств на текущее потребление надо все больше и больше.

Но с августа 2020-го в условиях девальвационных (и не только) ожиданий, этот рост почти прекратился: белорусы старались не оставлять в своем распоряжении суммы в BYN-рублях, сильно превышающие необходимую для жизни в течение месяца сумму – до следующей зарплаты.

Хотя в последние месяцы стабильного валютного курса, и даже укрепления BYN-рубля, многие уже сняли эти ограничения, что и вылилось в приросте объема «горячих денег» в июне.

Потенциальный объем долларов, который белорусы могли бы купить на все «горячие деньги», истратив на это всю наличку и все средства с платежных карточек, составляет сейчас 2,915 $млрд (на конец июня 2021-го).

Но 1,5 года назад, в самом конце 2019-го было 3,196 $млрд, это – исторический максимум долларового эквивалента суммы наличных и безналичных BYN-рублей денежного агрегата М1 в распоряжении населения.

Мартовская и августовская девальвации и расход этих BYN-рублей на покупку валюты в марте и августе прошлого года очень сильно снизили $-эквивалент суммы «горячих денег».

После чего он сейчас медленно поднимается, в том числе и благодаря укреплению белорусского рубля к доллару, что было в апреле-июне 2021-го. И теперь он – наибольший с июля 2020-го.

Срочные депозиты физических лиц в национальной валюте

Срочные депозиты в национальной валюте на профессиональном «банковском» языке называются «денежным агрегатом М2-М1» (М2 минус М1). Это наименее волатильная часть денежной массы, которая не используется в товарном обмене или на валютном рынке, так как «заморожена» в банке на депозите на определенный срок.

Динамика объема срочных депозитов физических лиц в белорусских рублях – это индикатор отношения белорусов к своей национальной валюте, уровня девальвационных ожиданий, выгодности хранения сбережений на таких вкладах.

Ведь когда «лишние деньги» заносятся на срочный вклад, особенно безотзывной его вариант, откуда их не забрать раньше уговоренного срока, человек уверен в том, что он, как минимум, не потеряет в долларовом эквиваленте.

И показательно, что после беспрерывного роста в 2016-19 гг., венцом которого стал исторически рекордный объем остатков на таких BYN-вкладах в конце февраля 2020 года (5,295 млрдBYN), на фоне всех этих кризисов – ковидного и политического, который продолжается до сих пор – сумма денег населения на срочных BYN-депозитах сократилась.

На конец июня 2021 года она составила 4,606 млрдBYN – уровень 2-хлетей давности. А если учесть, что всё это время цены не стояли на месте, реальное сокращение – еще больше.

Падение в долларовом эквиваленте еще больше. Сейчас на всю, без остатка, сумму срочных BYN-вкладов физлиц белорусы могут купить иностранной валюты на 1,819 $млрд. Хотя 1,5 года назад – на $2,463 млрд (5-летний максимум).

Это – результат двух девальваций белорусского рубля и выноса вкладов в 2020-21 гг.

Все BYN-рублевые финансовые активы населения Беларуси

Итак, BYN-рублевая денежная масса в распоряжении белорусов (это «денежный агрегат М2» физических лиц) по состоянию на конец июня 2021 года складывается из:

наличных BYN-рублей – 4,317 млрдBYN (36,0%) *здесь включены вечерние кассовые остатки торговых организаций

BYN-рубли на банковских карточках физлиц – 3,065 млрд BYN (25,6%)

средства физлиц на срочных BYN-депозитах – 4,606 млрдBYN (38,4%).

Как видно на графике, объем срочных BYN-депозитов физических лиц падает, сумма остатков на BYN-карт-счетах населения перестала расти, зато растет количество наличных BYN-рублей (BYN-кэша) в обороте. Что является негативной динамикой.

Сумма «денежного агрегата М2» в распоряжении населения Беларуси составляет на конец июня 2021-го 11,988 млрд BYN.

Это больше, чем было в начале года (11,502 млрдBYN), почти на 0,5 млрд. Но меньше, чем было ровно год назад (когда М2 физлиц выросла до рекордного значения 12,522 млрд BYN), более чем на 0,5 млрд BYN.

Объем сильно падает, как видим, в кризисные времена, особенно сопровождаемые девальвацией национальной валюты. А растет – в стабильный период, но частично это инфляционный рост.

После кризиса 2015-16 гг. в течение 5 лет количество BYN-рублей во владении белорусов быстро увеличивалось. И вместе с этим увеличивался их суммарный долларовый эквивалент. К концу 2019-го он достиг 5,5-летего максимума 5,630 $млрд в эквиваленте.

А дальше две девальвации и кризисы, при которых население избавлялось от таких активов, обрушили этот $-эквивалент до менее чем 4,3 $млрд – 1,5-годичному минимуму.

К концу июня 2021-го $-эквивалент всех BYN-рублевых финансовых активов населения Беларуси подрос до 4,734 $млрд, и чтобы вернуться к докризисному, нужен более года такого роста, какой идет последние месяцы.

Эти 4,734 $млрд долларового эквивалента всех имеющихся в распоряжении населения BYN-рублевых финансовых активов – и есть теоретически возможный конвертационный спрос на иностранную валюту со стороны белорусов. Который, конечно, никогда не создастся из-за того, что все равно нужен минимальный объем BYN-рублей – «для походов в магазин».

Тем не менее, сейчас он довольно высокий, хотя и далек от рекордных значений. Например, за месяц перед «пропажей» в обменниках валюты в марте 2011 года, долларовый эквивалент всех BYN-рублевых финансовых активов, имевшихся тогда у населения, составлял 5,192 $млрд (в феврале). А это ненамного больше, чем сейчас.

И вообще все девальвации в Беларуси происходили, если смотреть на график, когда этот $-эквивалент превышал $5 млрд.

Сможет ли белорусский рубль устоять под конвертационным натиском BYN-рублей со стороны населения?

Конечно, многое здесь будет зависеть от того, какая часть BYN-рублевых финансовых активов физических лиц, особенно из числа «горячих денег», хлынет на валютный рынок. А это, в свою очередь, зависит от «уровня паники».

Но наибольший объем конвертационного спроса со стороны населения вряд ли превысит 2,5 $млрд в течение двух месяцев – исходя из прежних исторических фактов 2008-09, 2011-го, 2014-15 и 2020-го годов.

При этом общий объем ЗВР Беларуси составляет сейчас (на конец июня) 7,4 $млрд, в том числе именно валютных резервов – под $3,5 млрд.

А в 2011 году перед прежним валютным кризисом (на конец февраля), ЗВР составляли чуть более $4 млрд, в т.ч. валюты в резервах – всего только 1,28 $млрд. При том, что $-эквивалент BYN-активов физлиц был даже выше, чем сейчас.

То есть, сегодняшняя ситуация лучше, чем в 2011-м: валютных резервов (тем более с золотом) вполне достаточно, чтобы сбить валютную панику со стороны населения.

Однако главная сегодняшняя проблема состоит в том, что без валютной подпитки извне в условиях санкций, эти валютные резервы могут быстро иссякнуть из-за необходимости обслуживания внешних долгов.

И через какое-то время может случиться так, что реальный потенциальный конвертационный спрос со стороны населения (до 2,5 $млрд) может превысить резервы Нацбанка, и в период валютной паники белорусы обрушат национальную валюту.

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