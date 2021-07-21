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Появился универсальный способ обходить блокировки независимых СМИ без VPN и прокси

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  • 21.07.2021, 11:09
  • 7,256
Появился универсальный способ обходить блокировки независимых СМИ без VPN и прокси

Белорус из Киева создал специальный сайт.

Политэмигрант и белорусский медийщик из Киева запустил сайт, который помогает легко просматривать заблокированные лукашистским режимом СМИ:

- Заходим на сайт: bit.ly/razblok

- Вбиваем заблокированную ссылку

- Читаем с удовольствием

Страница откроется в моментальном зеркале на серверах Google, доступных из Беларуси.

Сайт защищен от возможных блокировок со стороны хунты.

Сохраняйте способ в закладках и перешлите его вашим близким, друзьям и знакомым, особенно старшего возраста. Не позволим таракану лишить нас правды!

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