Появился универсальный способ обходить блокировки независимых СМИ без VPN и прокси

Появился универсальный способ обходить блокировки независимых СМИ без VPN и прокси9
- 21.07.2021, 11:09
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Белорус из Киева создал специальный сайт.
Политэмигрант и белорусский медийщик из Киева запустил сайт, который помогает легко просматривать заблокированные лукашистским режимом СМИ:
- Заходим на сайт: bit.ly/razblok
- Вбиваем заблокированную ссылку
- Читаем с удовольствием
Страница откроется в моментальном зеркале на серверах Google, доступных из Беларуси.
Сайт защищен от возможных блокировок со стороны хунты.
Сохраняйте способ в закладках и перешлите его вашим близким, друзьям и знакомым, особенно старшего возраста. Не позволим таракану лишить нас правды!