Появился универсальный способ обходить блокировки независимых СМИ без VPN и прокси 9 21.07.2021, 11:09

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Белорус из Киева создал специальный сайт.

Политэмигрант и белорусский медийщик из Киева запустил сайт, который помогает легко просматривать заблокированные лукашистским режимом СМИ:

- Заходим на сайт: bit.ly/razblok

- Вбиваем заблокированную ссылку

- Читаем с удовольствием

Страница откроется в моментальном зеркале на серверах Google, доступных из Беларуси.

Сайт защищен от возможных блокировок со стороны хунты.

Сохраняйте способ в закладках и перешлите его вашим близким, друзьям и знакомым, особенно старшего возраста. Не позволим таракану лишить нас правды!

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