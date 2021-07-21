Белый дом назвал дату первой встречи Зеленского и Байдена 21.07.2021, 21:32

Главы государств встретятся в августе.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит США с официальным визитом 30 августа, где встретится с американским коллегой Джо Байденом. Об этом cообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Этот визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму, наше тесное сотрудничество по энергетической безопасности», — сказала она.

По словам Псаки, переговоры будут посвящены поддержке со стороны Вашингтона «усилий Зеленского в борьбе с коррупцией и в реализации повестки реформ, основанных на общих демократических ценностях».

Байден предложил Зеленскому приехать в США в начале июня. Тогда президенты поговорили по телефону, и в ходе беседы американский президент озвучил это предложение. Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что встреча Зеленского и Байдена запланирована на конец июля.

До этого в Киеве заявляли о намерениях провести встречу глав государств сразу после переговоров Байдена с российским президентом Владимиром Путиным, которая состоялась в Женеве 16 июня.

Зеленский уже посещал США с официальным визитом. Это произошло в сентябре 2019 года. Украинский президент выступил на Генассамблее ООН. На полях сессии Зеленский успел провести переговоры с тогдашним президентом США Дональдом Трампом.

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