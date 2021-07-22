Жулики изобрели новый способ мошенничества: деньги белорусов стали воровать через промокоды 2 22.07.2021, 9:30

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Схема работает в русскоязычном сегменте интернета.

В русскоязычном сегменте интернета появился новый вид мошенничества. Создаются фальшивые сайты промокодов. Пользователям предлагается кешбэк в размере 50% при переводе с карты на карту определенной суммы.

Если человек попался на эту уловку, сообщает телеграм-канал «Банкста», то ему предлагается указать реквизиты двух банковских карт и набрать сумму, пишет Office Life.

Затем идет имитация страницы банка для ввода подтверждающего кода из СМС. В конце мошенники получают доступ к сумме на счету жертвы (она переводится им), а пользователю выводится сообщение об ошибке.

В целом в июле число доменов, использующих слово promokod, составило около 120. Используется и слово bankpay. Таких сайтов появилось 20. Подобные ресурсы могут множиться и начинать работать на белорусскую аудиторию.

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