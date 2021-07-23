США нанесли несколько авиаударов по талибам в Афганистане 1 23.07.2021, 7:35

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иллюстрационное фото

Большинство атак было совершено с помощью беспилотников.

За последние 30 дней Соединенные Штаты нанесли «полдюжины» авиаударов по Афганистану, поддерживая афганских военных, которые пытаются сдержать наступление талибов.

Представитель Министерства обороны США сообщил «Голосу Америки», что удары, большинство которых было нанесено с помощью беспилотников, были нацелены на «военную технику, которую талибы [смогли] захватить у ANDSF [Национальных сил обороны и безопасности Афганистана]».

По словам собеседника в Пентагоне, который говорил на условиях анонимности в силу конфиденциального характера информации, жертвами ударов также стали «силы противника».

В течение последних нескольких дней жители Афганистана сообщали о том, что они видели в небе американские самолеты. По словам некоторых источников, Соединенные Штаты также стояли за авиаударами по талибам, наступавшим на провинцию Кандагар.

Однако до сих пор американские военные отказывались официально подтверждать информацию о том, что Пентагон оказывал какую-либо поддержку афганским сухопутным войскам для защиты американских военных, выходящих в данный момент из Афганистана.

Источник в Пентагоне в разговоре с «Голосом Америки» заявил о том, что «никаких изменений в политике» нет – недавние авиаудары, по его словам, являлись частью стратегии Вашингтона.

В четверг днем официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил журналистам, что США в течение «последних нескольких дней» действительно нанесли авиаудары в поддержку афганских сил безопасности, однако отказался сообщить подробности.

Ранее в этом месяце представители Пентагона заявляли, что командующий войсками США в регионе генерал Кеннет Маккензи сохранит за собой право нанесения авиаударов в поддержку афганских сил до тех пор, пока вывод американских военных из Афганистана не будет полностью завершен.

Полный вывод войск должен завершиться к 31 августа в соответствии с указаниями президента Джо Байдена.

Некоторые американские законодатели выразили обеспокоенность по поводу того, что произойдет с афганским правительством без американских военных, напоминая о том, что спецслужбы предсказывали падение нынешнего правительства в Кабуле уже через шесть месяцев.

Однако в сегодняшнем интервью радиостанции NPR директор Центрального разведывательного управления Билл Бернс признал, что, хотя «тенденции, безусловно, вызывают беспокойство», афганское правительство «далеко не беспомощно».

«Афганское правительство сохраняет значительный военный потенциал, - сказал Бернс, - Больший вопрос, как кажется мне и всем моим коллегам в ЦРУ и в разведывательном сообществе, заключается в наличии политической силой воли и единства в руководстве, что абсолютно необходимо для противодействия талибам».

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