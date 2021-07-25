Как и чем Литва пытается накормить мигрантов? 5 25.07.2021, 15:20

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Сейчас руководство района ищет возможность провести новый конкурс и найти более выгодные условия.

В Литовском Центре регистрации иностранцев на питание одного мигранта выделяется 5,85 евро в день. Однако на деле еда стоит дороже — около 14 евро в день на одного мигранта, пишет Delfi.lt.

Мэр Лаздийского района Аусма Мишкинене рассказала, что в эту сумму входит сама еды, посуда и доставка. Сейчас руководство района ищет возможность провести новый конкурс и найти более выгодные условия.

По словам Мишкинене, повара и мигранты уже нашли общий язык. Но поначалу поварам приходится подстраиваться под предпочтения мигрантов, потому что для выходцев из некоторых стран литовская еда кажется слишком необычной.

«Многое не подходило, но за три недели женщины, которые готовят, и те, кто ест еду, распознали потребности, сейчас ситуация улучшилась», — рассказала мэр.

Некоторые местные жители с пониманием относятся к ситуации и сами помогают мигрантам. Привозят еду, одежду, угощают мороженым.

Министр финансов Гинтаре Скайсте пообещала муниципалитетам компенсацию большинства расходов.

«Минимальные расходы мы точно компенсируем. Если будут закупки, которые вызовут вопросы, будем решать вопрос отдельно», – сказала министр.

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