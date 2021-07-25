В Беларуси празднуют одну из величайших побед наших предков
- 25.07.2021, 16:41
В «Дудутках» проходит двухдневный рыцарский фестиваль «Наш Грунвальд».
Под Минском на территории музейного комплекса «Дудутки» 24-25 июля проходит двухдневный рыцарский фестиваль «Наш Грунвальд». Он проводится в честь победы объединенных войск ВКЛ и Королевства Польского над рыцарями Тевтонского ордена в битве под Грунвальдом 15 июля 1410 году. Эта победа союзных войск остановила окончательно крестоносную агрессию на наши земли. Атмосфера первого дня мероприятия в фоторепортаже «Белсата».
В двухдневном фестивале принимают участие клубы исторической реконструкции со всей Беларуси. На импровизированном ристалище на протяжении всего первого дня представители клубов – средневековые рыцари показывают свое военное мастерство и мощь во время дуэлей, боев «пятерок» и бугуртов (массовых спряжений). Бой тянется до того момента пока противник не падает на землю. Присутствующие на поле судьи решают кто из рыцарей победил.
На ярмарке можно было приобрести у ремесленников кожаные сумки и кошельки, льняную одежду, плетеные пояса, деревянные ножи и мечи.
Желающих выковать металлические изделия приглашали к себе в импровизированную мастерскую кузнецы, предсказать будущее брались гадалки и оракулы.
Настоящими рыцарями-хедлайнерами были члены Молодечненского клуба исторической реконструкции «Шотландская пехота». Во время праздника они демонстрировали гостям различные виды средневекового оружия: фитильные огнестрелы, кистени, различных видов топора и мечи. За пять рублей можно было одеть пехотную кирасу, шлем, меховую накидку, подержать в руках топор или меч. Позволяли рыцари и сделать один выстрел из фитильного ружья 16-17ст. (бомбарда, пистоль). Правда, присутствующим приходилось затыкать уши от очень громкого выстрела. Рыцари-реконструкторы объясняли, что это оружие использовалось в бою не столько для поражения противника, сколько имело психологический эффект: пугала лошадей, пехоту.
Шотландские пехотинцы оказались и прекрасными перформерами. Во время своего выступления они разыграли несколько рыцарских, шотландских, романтических легенд про отважных воинов, которые ради любимой совершали военные подвиги, даже ценой собственной жизни.
Кульминацией первого дня фестиваля стала реконструкция Грунвальдской битвы. Остатки разгромленных тевтонцев спасались бегством в своем обозе за деревянными щитами, где были атакованы союзными войсками, побеждены, убиты или взяты в плен.
Первый фестивальный день закончился выступлениями музыкальных групп, которые в разных стилях – от фолка до рока – исполняли средневековую музыку. На сцене зажигали – группа «Pawa», «Мельница», «Неўрыда», «Стокс», «Aquamorta». Танцпол не надо было долго разогревать, буквально с первой композиции все пустились в пляс в хороводе, группах и соло.
Сегодня фестиваль продолжится. Интересом второго дня будут рыцарские бои на лошадях и соревнования лучников.