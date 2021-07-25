В Беларуси празднуют одну из величайших побед наших предков 25.07.2021, 16:41

Фото: «Белсат»

В «Дудутках» проходит двухдневный рыцарский фестиваль «Наш Грунвальд».

Под Минском на территории музейного комплекса «Дудутки» 24-25 июля проходит двухдневный рыцарский фестиваль «Наш Грунвальд». Он проводится в честь победы объединенных войск ВКЛ и Королевства Польского над рыцарями Тевтонского ордена в битве под Грунвальдом 15 июля 1410 году. Эта победа союзных войск остановила окончательно крестоносную агрессию на наши земли. Атмосфера первого дня мероприятия в фоторепортаже «Белсата».

В двухдневном фестивале принимают участие клубы исторической реконструкции со всей Беларуси. На импровизированном ристалище на протяжении всего первого дня представители клубов – средневековые рыцари показывают свое военное мастерство и мощь во время дуэлей, боев «пятерок» и бугуртов (массовых спряжений). Бой тянется до того момента пока противник не падает на землю. Присутствующие на поле судьи решают кто из рыцарей победил.

Фото: «Белсат»

На ярмарке можно было приобрести у ремесленников кожаные сумки и кошельки, льняную одежду, плетеные пояса, деревянные ножи и мечи.

Желающих выковать металлические изделия приглашали к себе в импровизированную мастерскую кузнецы, предсказать будущее брались гадалки и оракулы.

Фото: «Белсат»

Настоящими рыцарями-хедлайнерами были члены Молодечненского клуба исторической реконструкции «Шотландская пехота». Во время праздника они демонстрировали гостям различные виды средневекового оружия: фитильные огнестрелы, кистени, различных видов топора и мечи. За пять рублей можно было одеть пехотную кирасу, шлем, меховую накидку, подержать в руках топор или меч. Позволяли рыцари и сделать один выстрел из фитильного ружья 16-17ст. (бомбарда, пистоль). Правда, присутствующим приходилось затыкать уши от очень громкого выстрела. Рыцари-реконструкторы объясняли, что это оружие использовалось в бою не столько для поражения противника, сколько имело психологический эффект: пугала лошадей, пехоту.

Фото: «Белсат»

Шотландские пехотинцы оказались и прекрасными перформерами. Во время своего выступления они разыграли несколько рыцарских, шотландских, романтических легенд про отважных воинов, которые ради любимой совершали военные подвиги, даже ценой собственной жизни.

Фото: «Белсат»

Кульминацией первого дня фестиваля стала реконструкция Грунвальдской битвы. Остатки разгромленных тевтонцев спасались бегством в своем обозе за деревянными щитами, где были атакованы союзными войсками, побеждены, убиты или взяты в плен.

Фото: «Белсат»

Первый фестивальный день закончился выступлениями музыкальных групп, которые в разных стилях – от фолка до рока – исполняли средневековую музыку. На сцене зажигали – группа «Pawa», «Мельница», «Неўрыда», «Стокс», «Aquamorta». Танцпол не надо было долго разогревать, буквально с первой композиции все пустились в пляс в хороводе, группах и соло.

Сегодня фестиваль продолжится. Интересом второго дня будут рыцарские бои на лошадях и соревнования лучников.

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