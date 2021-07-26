Курильские острова сделают офшором 2 26.07.2021, 12:15

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На островах отменят таможенные пошлины и все основные налоги.

В России может появиться еще один внутренний офшор в дополнение к специальным административным районам на островах Русский и Октябрьских, созданным для удобного переезда в РФ попавших под санкции компаний, пишет finanz.ru.

Власти рассматривают возможность отмены таможнных платежей и всех основных налогов на Курильских островах, сообщил в понедельник в ходе визита на остров Итуруп премьер РФ Михаил Мишустин.

По его словам, подготовленный набор мер является «беспрецедентным».

На островах, которые вошли в Сахалинскую область после Второй мировой войны и принадлежность которых до сих пор оспаривается Японией, планируется создание режима свободной таможенной территории, чтобы «у производителей была возможность завозить необходимое оборудование и товары», сообщил Мишустин.

«Кроме того подумаем над тем, что освободить от обязанностей налогоплательщика практически все основные виды деятельности», - сказал он, уточнив, что речь идет о налоге на прибыль, НДС, налогах на имущество, землю, транспорт, а также сохранении пониженной ставки страховых взносов. Льготы не коснутся налогообложения «вылова ценных биоресурсов», финансовой деятельности, производства подакцизных товаров, а также налога на доходы физлиц, от которого, по словам Мишустина, «никто нас не освободит».

«Этот набор мер беспрецедентный, - сказал премьер. - Сейчас я буду советоваться с Владимиром Владимировичем о том, что мы могли бы здесь сделать».

По словам Мишустина, специальный режим позволит «активизировать экономическую деятельность» и привлечь иностранные инвестиции.

При этом Мишустин подчеркнул, что Курилы «нельзя превращать в офшор», как это было в 90-е годы, когда «внутренние офшоры создавались не для инвестиций в территорию, а чтобы минимизировать агрессивное налогообложение».

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