Жители одного из минских домов жалуются на нашествие клопов 10 26.07.2021, 14:50

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Фото: adm-verhotury.ru

Но с их источником сделать ничего не могут.

Жители одного из подъездов дома № 71 по улице Неманской в Минске рассказывают о проблеме: в квартирах и на лестничной площадке появились клопы. Жители выяснили, что источником насекомых является одна из квартир, но мужчина, который там проживает, проблему решать не хочет, а без его согласия потравить в его жилище клопов невозможнo, пишет zerkalo.io.

— У нас в подъезде реально стихийное бедствие, — эмоционально рассказывает минчанка Наталья. — Две недели назад наш сосед вынес на лестничную площадку диван с клопами, которые, конечно, расползлись по стенам и потолку, а через вентиляцию попали и в квартиры. В апреле этого года я уже травила клопов у себя дома, но тогда я не знала, откуда они взялись. А после истории с диваном все встало на свои места. При этом диван стоял какое-то время в подъезде. Соседи обращались в ЖЭС. И только после настойчивых просьб мебель вынесли на мусорку.

По словам женщины, клопы за то время, пока диван находился на лестничной клетке, успели «заселиться» и в квартиры.

— Я, когда обнаружила у себя насекомых, снова вызвала специалистов. Но на время их работы надо было уехать из квартиры, потому что все обрабатывается сильной химией. В этот раз у дочки началась аллергическая реакция. Пришлось покупать антигистаминные препараты, потому что ребенок покрылся сыпью, ей было тяжело дышать. Проблема еще в том, что обработки хватает на 8 недель, а потом надо ее повторять. Получается, что каждые два месяца надо платить деньги специалистам, уезжать из дома, принимать лекарства, просто потому что у кого-то дома клопы и для него это не проблема. Какие-то ловушки и подручные средства на клопов не действуют. Моя соседка, например, протирает уксусом двери и порог, но все это слабо помогает. Заделать вентиляцию, конечно, нельзя. Мужчина, у которого в квартире источник насекомых, ведет асоциальный образ жизни, ходит по помойкам, собирает бутылки, выпивает. Имеет задолженность по коммунальным платежам. Делать что-то с клопами и как-то решать проблему он не хочет. Мы готовы с соседями собраться деньгами и все у него обработать, но он просто отказывается, — рассказывает Наталья.

Жильцы подали заявку в службу 115, звонили и писали в местный ЖЭС.

— Мы оставили заявку в минувшую пятницу. Сегодня, 26 июля, из ЖЭса нам позвонили и сказали, что по законодательству они не могут без согласия жильца проводить в его квартире обработку. ЖЭС может провести с ним беседу. Но мужчина ведет себя не очень адекватно. Я оставила в подъезде объявление о клопах, так он сорвал бумагу и начал кричать, что ничего у него нет, — говорит Наталья.

В центр дезинфекции и стерилизации Минского городского центра гигиены и эпидемиологии рассказали, что их специалисты могут входить в квартиру, если жилец против обработки своего жилья, только с сотрудниками милиции и если есть соответствующее постановление. Например, суда. Жильцы же могут коллективно обратиться в свой ЖЭС, чтобы те направили заявку в центр, и тогда специалисты обработают и квартиры, и подъезд бесплатно. Но специалисты говорят, что все это временные меры: необходимо обработать то место, которое является источником проблемы.

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