Новый скандал вокруг БелАЭС: Лукашенко мастерит «грязную» бомбу? 10 27.07.2021, 8:23

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Известный физик посоветовал обратиться в международные структуры по контролю за ядерным оружием.

22 июля на совещании с «Советом Министров» Лукашенко поднял вопрос утилизации и хранения радиоактивных отходов и заявил, что это — «ценнейший продукт».

Сайт Charter97.org спросил российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского, насколько «ценный» это продукт:

– Если бы это был ценный продукт, то на него был бы спрос и рынок. За обладание такого продукта соревновались бы люди, как за природный газ или нефть. Отходы не могут быть ценным продуктом. Проблема радиоактивных отходов не решена. Если этим эпатажным заявлением Лукашенко хочет сказать, что готов рассматривать радиоактивные отходы как продукт, а также завозить его, то это очень плохой сигнал.

Мы проходили это в России, когда в начале 2000-х пытались сделать Россию местом завоза радиоактивных отходов из Тайваня, Японии, Южной Кореи. Даже законодательство страны изменили, чтобы разрешить завов одного из вида радиоактивного отхода отработавшее ядерное топливо. Благодаря, протестам и международной кампании это не состоялось, то есть законодательство России позволяет завозить этот вид отходов, но никаких контрактов с другими странами не были заключены.

Есть политик Виктор Каранкевич, который заявил, что «действительно требуется обеспечить хранение радиоактивных отходов». Скорее всего, требуется не только хранения, но и могильники, места постоянного размещения радиоактивных отходов.

Я бы посоветовал действительно заняться изучением лучших технологий, которых нету, и принять решение, что производить радиоактивные отходы в этой ситуации крайне безответственное поведение. Именно из-за нерешимости проблем радиоактивных отходов, многие страны приняли решение об отказе от атомной энергетики. Для Германии это было одним из важных моментов, конечно, после экономической неэффективности, риска радиоактивных аварий и взрывов реактора.

Так что руководство Беларуси нужно осознает масштаб проблемы, созданной ими же руками. Ведь, когда работает атомная станция, то она производит эти отходы ежесекундно. Чем раньше они это поймут, тем трезво будут оценивать то, что натворили, поддавшись давлению Росатома и согласившись построить ненужную для экономики страны дорогую и опасную атомную станцию.

– Диктатор потребовал создать систему по хранению отходов БелАЭС на территории Беларуси. Насколько радиоактивные отходы опасны? Какие проблемы могут возникнуть у будущего поколения из-за «радиомогильников» на территории страны?

– Существует десятки видов и типов радиоактивных отходов. Здесь речь идет о твердых радиоактивных отходов. В краткосрочной перспективе, когда отходы находятся в контейнерах, в специальных хранилищах, то опасности они не представляют. Они будут представлять опасность в долгосрочной перспективе, поскольку инженерные сооружения не позволяют при существующих технологиях надежно изолировать от окружающей среды опасные вещества на весь срок.

Я могу привести российские примеры, проекты захоронения радиоактивных отходов постоянного размещения. Новые проекты, которые сейчас собираются строить – печально известный комбинат «Маяк», «Северский», на других предприятиях Росатома. В официальных документах написано, что бетонные конструкции могут начать протекать уже через 100 лет после окончания их заполнения. Конечно, к этому моменту какие-то радионуклиды распадаться, но, например, цезий – концентрация уменьшится, но все равно будет представлять опасность.

Собственно говоря, сразу упомяну, что это не только российская или белорусская проблема. Сейчас в мире принят такой подход, чтобы не строить места постоянного размещения, а в конструкции могильника заложить инженерные решения, позволяющие будущему поколению извлечь опасные вещества, если появится новые технологии, когда что-то пойдет не так. Это означает, что будущее поколение будет вынужденно разбираться каким-то образом с этой проблемой.

Повторю, основная проблема радиоактивных отходов – долгосрочность. Их количество будет расти с каждым днем работы атомной станции, и огромное количество контейнеров, бетонных сооружений, будет приходить в негодность.

Я знаю, что у нас в России есть множество протекающих могильников, например, могильник первой атомной станции. Он был затоплен водой, и радиоактивные вещества вымывались и вымываются в окружающую среду. Могильники текут – это глобальная проблема.

– Лукашенко также заявил, что будет использовать в оборонном комплексе «ядерные отходы, полученные в процессе эксплуатации источников ионизирующего излучения». Означает ли это, что белорусские власти хотят создать ядерное оружие?

– Можно я не буду комментировать заявления Лукашенко по военному использованию мирного атома. Мы говорили, в «Белорусской антиядерной кампании», что, к сожалению, в таких условиях не исключается, что атомная энергетика будет использована как трамплин для военных целей. Необязательно классическая атомная бомба, может быть и грязная. Мне кажется, что это заявление следует послать в Организацию по запрещению ядерного оружия. Пускай они дадут политическую оценку.

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