Видеохит: Пес увидел в зеркале своего злейшего врага 1 28.07.2021, 12:27

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Собака из Северной Каролины стала настоящей звездой Сети.

Посмотрев в зеркало, пёс по кличке Джаспер испытал не самые добрые чувства. Похоже, что за стеклом поселился его злейший враг, пишет 120.su.

Жителям Северной Каролины (США) оставалось только посмеяться и не забыть запечатлеть на видео странное противостояние, которое вряд ли могло бы привести к каким-то ощутимым результатам.

Остаётся надеяться, что Джаспер смирится с тем, что в зеркале у него имеется двойник с зазеркальным именем Репсажд, и если не подружится с несуществующим псом, то хотя бы перестанет обращать на него внимание.

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