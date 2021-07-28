Видеохит: Пес увидел в зеркале своего злейшего врага

Видеохит: Пес увидел в зеркале своего злейшего врага1
- 28.07.2021, 12:27
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Собака из Северной Каролины стала настоящей звездой Сети.
Посмотрев в зеркало, пёс по кличке Джаспер испытал не самые добрые чувства. Похоже, что за стеклом поселился его злейший враг, пишет 120.su.
Жителям Северной Каролины (США) оставалось только посмеяться и не забыть запечатлеть на видео странное противостояние, которое вряд ли могло бы привести к каким-то ощутимым результатам.
Остаётся надеяться, что Джаспер смирится с тем, что в зеркале у него имеется двойник с зазеркальным именем Репсажд, и если не подружится с несуществующим псом, то хотя бы перестанет обращать на него внимание.