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Экс-жена Степана Латыпова о трогательном диалоге в суде: У него острое чувство справедливости

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  • 28.07.2021, 19:02
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Экс-жена Степана Латыпова о трогательном диалоге в суде: У него острое чувство справедливости
Фото из личного архива собеседницы Zerkalo.io

Екатерина Саенко выступала свидетелем со стороны защиты.

«Свидетель, известно ли вам, что обвиняемый прожил с вами лучшие годы своей жизни?» — прозвучало в зале суда Советского района Минска 27 июля. Этот вопрос был бы абсолютно логичным в судебном процессе при разводе. Но задал его бывшей жене обвиняемый по трем уголовным статьям политзаключенный Степан Латыпов. В таком заседании вопрос прозвучал абсолютно внезапно и кинематографически романтично. Zerkalo.io поговорило с экс-супругой Степана Екатериной Саенко о неожиданном коротком диалоге в зале суда и жизни пары до того, как мужчину задержали в минском «дворе перемен».

«Судья возмутился, но какая разница, если слова уже были сказаны»

Екатерина Саенко выступала свидетелем со стороны защиты в процессе по делу над Степаном Латыповым.

— У меня сердце на секунду замерло. А потом я ответила, что я об этом знаю, — вспоминает Екатерина тот момент, когда Степан обратился к ней в зале суда. — Он был за решеткой один, со скованными руками. Но даже там он держал лицо и смог сделать приятное. Мне его слова абсолютно польстили. Услышать их было радостно, несмотря на все тонкости [обстоятельств]. Я отреагировала положительно, потому что это было взаимно. У меня такое же мнение о нем. Здорово, что он все помнит и ценит.

Вопросов от бывшего супруга в зале суда она не ожидала и, будучи в суде впервые, даже не знала, что обвиняемый может их задавать.

— Когда он сказал, что у него ко мне есть вопрос, я растерялась, подумала, что это может быть все, что угодно, например, почему не дошло письмо или какой-то другой вопрос, не касающийся дела. Но когда он задал абсолютно неожиданный вопрос — это было здорово! Я не могла предположить, что у нас хоть какой-то диалог произойдет. А диалог даже с одним вопросом и одним ответом — это все равно маленький успех. Судья сделал ему замечание и возмутился, что он спрашивает не то, что касается дела, но какая разница, если слова уже были сказаны.

Заседание 27 июля у Екатерины проживала со смешанными эмоциями. С одной стороны — возмущение оттого, что происходит с близким ей человеком, в другой — радость от того, что увидела Степана.

— Здорово, что он хотя бы жив, учитывая последние события (1 июня в зале суда он проткнул себе горло ручкой, перед этим заявив о поступающих угрозах от силовых структур — Прим. ред.), и, насколько возможно, бодр. Конечно, переживаешь за человека, который тебе дорог, к которому у тебя есть теплые чувства. У нас есть внутреннее ощущение бессилия, потому что мы ничего не можем сделать, чтобы как-то его защитить.

Близкие и друзья стараются поддержать Степана, как могут: пишут письма, носят передачи.

— Мои письма ему практически не доходят, и его мне — тоже. В последних весточках он написал моему брату, что все будет хорошо, что он держится. Но Степан говорил, что [с корреспонденцией] все плохо — письма приходят с задержкой в две-три недели.

Впервые встретились и пошли на свидание на шашлыки

— На первом свидании мы ели шашлыки, как будто мы — давние друзья, — вспоминает собеседница.

Первое свидание было и первой встречей. Екатерина и Степан познакомились в интернете, он пригласил девушку встретиться. Он обаял будущую жену харизмой и умом. Это было больше четырех лет назад. С того момента они успели пожениться, прожить вместе 3,5 года и разойтись. Причиной расставания Екатерина называет то, что они сильно отличались друг от друга. Сказывалась разница в возрасте и характерах. Но Екатерина говорит, что они остались друзьями и общались почти до того времени, когда Степана задержали.

«Степа — самый лучший человек, с открытой душой и добрым сердцем. Он много сделал для этой страны», — говорила Екатерина в зале суда. И в беседе с Zerkalo.io она подтверждает: ее бывший муж заботливый, внимательный и участливый мужчина.

— Степан — человек открытый, максимально заботливый. А еще в нем столько ума, знаний и мудрости. Он умный настолько, что мне кажется, если собрать вместе мозги всех нас, кто был в зале суда, мы не смогли бы победить его. Он как самый умный старец среди философов. Степан знает ответ на любой вопрос, что ни спроси. А если вдруг знает его не до конца, то обязательно загуглит, будет читать день и ночь, но в итоге узнает все, — рассказывает бывшая супруга Степана.

Хорошо зная характер Степана, Екатерина даже не удивилась, когда прошлым летом увидела, как он раздавал цветы женщинам, участвовавшим в мирной акции против насилия возле Комаровского рынка в Минске. «Это было ожидаемо, и это его манера сделать приятно, отблагодарить», — объясняет собеседница. И точно так она не была удивлена тем, что Степан отстаивал мурал на «Площади перемен», который сотрудники коммунальных служб и милиции неоднократно удаляли со стены.

— У него острое чувство справедливости, и когда что-то идет не так, то ожидаемо, что он будет пытаться отстоять свою принципиальную позицию. Что он будет первым, кто пойдет в огонь и воду — это сто процентов про него. Но, естественно, никто не ожидал, что все обернется так.

Степана Латыпова задержали 15 сентября возле мурала с «диджеями перемен». Через несколько дней на гостелевидении вышли сюжеты о том, что Латыпов якобы собирался распылять яды, чтобы травить милиционеров, но в деле этих обвинений не оказалось.

Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере (это связано с обработкой территорий от борщевика), организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопротивление милиции во время задержания во «дворе перемен».

Латыпов из тех людей, которых называют докторами деревьев

Степан Латыпов — специалист в редкой профессии. Он арборист (специалист по уходу за деревьями и другими растениями), а также промышленный альпинист. Своей профессии он учился в Великобритании. Вернувшись в Беларусь после многочисленных поездок, он набрался опыта и основал предприятие «Беларбо», которое занималось лечением деревьев и борьбой с ядовитым борщевиком и другими агрессивными видами растений.

— В Англии он узнал такую профессию как арборист, там он ей и научился. Это было задолго до нашего знакомства. Затем, когда он вернулся сюда, открылось его дело, которым он занимался, если я правильно помню, около 10 лет. Уже со мной он ездил в Португалию и там обучал ребят арборитике. Несколько лет подряд Степа организовывал что-то наподобие турслетов для арбористов из Украины и России, где они делились опытом.

Во время пандемии коронавируса Степан, по словам экс-супруги, не сидел без дела, он помогал обрабатывать больницы специальными средствами.

Сейчас его предприятие не работает.

— Так как его нет, заказы принимать некому, в тендерах участвовать тоже. Соответственно, предприятие не работает. Все, что он создавал и ради чего так старался, теперь осталось только на бумажке, — говорит Екатерина.

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