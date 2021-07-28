Джо Байден: США поддерживают народ Беларуси

Джо Байден: США поддерживают народ Беларуси4
- 28.07.2021, 19:56
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Президент США прокомментировал встречу с Тихановской.
Президент США Джо Байден заявил, что утром провел в Белом доме встречу со Светланой Тихановской.
«Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека», - написал американский лидер в своем аккаунте в Twitter.
I was honored to meet with @Tsihanouskaya at the White House this morning. The United States stands with the people of Belarus in their quest for democracy and universal human rights. pic.twitter.com/SdR6w4IBNZ— President Biden (@POTUS) July 28, 2021