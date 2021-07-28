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Джо Байден: США поддерживают народ Беларуси

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  • 28.07.2021, 19:56
  • 11,206
Джо Байден: США поддерживают народ Беларуси
Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США прокомментировал встречу с Тихановской.

Президент США Джо Байден заявил, что утром провел в Белом доме встречу со Светланой Тихановской.

«Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека», - написал американский лидер в своем аккаунте в Twitter.

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