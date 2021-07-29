У берегов Сицилии найден древнеримский корабль с амфорами 7 29.07.2021, 8:12

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иллюстрационное фото

Судно датируется вторым веком до нашей эры.

В Средиземном море у побережья Палермо подводные археологи нашли древнеримское судно, датируемое вторым веком до нашей эры, пишет «Новое время».

Находка была описана сицилийскими властями как одна из самых важных археологических находок последних лет.

Корабль находится на глубине 92 метров в океане, недалеко от острова Изола-делле-Феммине, и, судя по первым снимкам, сделанным подводным роботом, он нес большой груз винных амфор.

«Средиземное море постоянно дает нам ценные элементы для воссоздания нашей истории, связанной с морской торговлей, типами лодок, логистикой», — сказала морской суперинтендант сицилийского региона Валерия Ли Виньи, которая начала экспедицию.

Полученные данные прольют свет на торговую деятельность Рима в Средиземноморье, где римляне торговали специями, вином, оливками и другими продуктами: от Северной Африки до Испании и Франции.

Полиция была проинформирована о местонахождении этого судна в ходе расследования происхождения похищенных артефактов, проданных на черном рынке в северной Италии. В июне итальянские власти изъяли у бельгийского коллекционера сотни незаконно собранных археологических находок.

Стоит отметить, что в Средиземном море остается множество обломков римских кораблей, таких как почти неповрежденный римский корабль второго века до нашей эры, найденный в 2013 году у побережья Генуи. Судно, на котором находилось около 50 ценных амфор, было замечено полицейскими водолазами примерно в одной миле от берега Алассио, на глубине 50 метров под водой.

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