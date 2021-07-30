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Дефицит бюджета Беларуси вырос до 1,5 миллиарда рублей

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  • 30.07.2021, 16:01
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Дефицит бюджета Беларуси вырос до 1,5 миллиарда рублей

Чиновникам снова пришлось пересмотреть прогнозные показатели.

Республиканский бюджет Беларуси в январе-июне 2021 года исполнен с дефицитом в размере 1,56 млрд белорусских рублей, говорится в сообщении министерства финансов, сообщает «Интерфакс».

В январе-июне дефицит республиканского бюджета вырос до 2% ВВП с 1,5% ВВП в по итогам пяти месяцев.

При этом чиновники в очередной раз пересмотрели прогноз по дефициту бюджета на 2021 год. Сейчас он ожидается на уровне 6 млрд рублей.

Изначально дефицит бюджета на этот год был запланирован в размере 4 млрд рублей, но позже он был увеличен до 5,6 млрд рублей, затем снова пересматривался. Ранее власти заявляли, что рефинансировать дефицит планируют за счет остатков средств бюджета прошлых лет и новых государственных заимствований.

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