Ученые нашли у собак способность отличать правду от лжи 1 31.07.2021, 9:00

Как это работает?

Исследователи провели эксперименты на собаках различных пород и выяснили, что некоторые из них могут распознавать человеческую ложь, пишет «Новое время».

Это говорит о том, что механизмы, подчеркивающие чувствительность к убеждениям других, могут быть не только у приматов, отметили авторы работы.

В ходе исследования ученые, в том числе из Венского университета, проанализировали 260 собак разных пород. Собак учили следовать совету неизвестного человека при выборе одной из двух мисок, в которых было спрятанное угощение.

Сначала собаки получали угощение, когда следовали совету человека. Затем ученые добавили еще одного человека к одной из экспериментальных моделей. Пока собака и первый человек наблюдали, второй человек перекладывал угощение из одной миски в другую.

В некоторых случаях второй человек отсутствовал во время подмены, но приходил, чтобы дать собакам совет, какую миску им следует выбрать. Затем исследователи выяснили, изменилось ли поведение собак.

Как оказалось, испытуемые не слушали человека, если понимали, что во время перепрятывания пищи его не было в комнате, а значит, он не был в курсе, куда положили угощение. Более того, половина животных игнорировали советы, когда знали, что их пытаются обмануть и указывают не на ту емкость.

По словам ученых, когда аналогичные задания выполняли пятилетние дети и приматы, они с большей вероятностью, нежели собаки, следовали советам «лжеца» и давали себя обмануть.

Но порой результат зависел от породы: терьеры, участвовавшие в контрольном этапе опыта вместе с бордер-колли, вели себя как дети и обезьяны, то есть чаще шли на поводу «советчика».

«В заключение, наше исследование предоставляет первое экспериментальное свидетельство того, что собаки различают истинное и ложное убеждение в задаче на изменение местоположения», — написали ученые в исследовании.

Ученые также считают, что будущие исследования также могут помочь раскрыть эволюционное происхождение способности собак различать правду и ложь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».