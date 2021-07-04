закрыть
4 июля 2021, воскресенье, 11:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Политолог: Лукашенко твердо идет путем Муаммара Каддафи

7
  • 4.07.2021, 8:15
  • 14,914
Политолог: Лукашенко твердо идет путем Муаммара Каддафи

Ливийский диктатор тоже делал это незадолго до утраты власти.

Российский политолог Станислав Белковский прокомментировал действия режима Лукашенко, организовавшего контрабанду нелегальных мигрантов в ЕС:

— Лукашенко твердо идет путем Муаммара Каддафи - ливийский диктатор незадолго до утраты власти тоже решил (контр)атаковать враждебную Европу, отключив систему перехвата нелегальных мигрантов из глубин и толщ Африки.

Напомним, что в последнее время резко выросла нелегальная миграция из Беларуси в Литву.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась в Генпрокуратуру в связи с подозрениями в организации белорусскими властями незаконного провоза людей из Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Теперь тем более не забудем, не простим
Теперь тем более не забудем, не простим Ирина Халип
Санкции, которые могут стать толчком к переменам
Санкции, которые могут стать толчком к переменам Валерий Карбалевич
Двое на хуторе, не считая нечистой силы
Двое на хуторе, не считая нечистой силы Владимир Халип
Таракана нужно бить прямо в темечко
Таракана нужно бить прямо в темечко Артем Черников