Политолог: Лукашенко твердо идет путем Муаммара Каддафи

Политолог: Лукашенко твердо идет путем Муаммара Каддафи7
- 4.07.2021, 8:15
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Ливийский диктатор тоже делал это незадолго до утраты власти.
Российский политолог Станислав Белковский прокомментировал действия режима Лукашенко, организовавшего контрабанду нелегальных мигрантов в ЕС:
— Лукашенко твердо идет путем Муаммара Каддафи - ливийский диктатор незадолго до утраты власти тоже решил (контр)атаковать враждебную Европу, отключив систему перехвата нелегальных мигрантов из глубин и толщ Африки.
Напомним, что в последнее время резко выросла нелегальная миграция из Беларуси в Литву.
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась в Генпрокуратуру в связи с подозрениями в организации белорусскими властями незаконного провоза людей из Беларуси.