Политолог: Лукашенко твердо идет путем Муаммара Каддафи 7 4.07.2021, 8:15

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Ливийский диктатор тоже делал это незадолго до утраты власти.

Российский политолог Станислав Белковский прокомментировал действия режима Лукашенко, организовавшего контрабанду нелегальных мигрантов в ЕС:

— Лукашенко твердо идет путем Муаммара Каддафи - ливийский диктатор незадолго до утраты власти тоже решил (контр)атаковать враждебную Европу, отключив систему перехвата нелегальных мигрантов из глубин и толщ Африки.

Напомним, что в последнее время резко выросла нелегальная миграция из Беларуси в Литву.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась в Генпрокуратуру в связи с подозрениями в организации белорусскими властями незаконного провоза людей из Беларуси.

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