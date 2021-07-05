Диетолог назвала лучшие продукты для борьбы со стрессом 5.07.2021, 9:44

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Прежде всего медик посоветовала восполнить дефицит витамина C.

Индийский врач-диетолог Шивани Сикри назвала продукты, которые придают бодрость и помогают в борьбе с усталостью и стрессом

Прежде всего медик посоветовала восполнить дефицит витамина C, который придает организму бодрости и укрепляет иммунитет. Для этого она порекомендовала включить в рацион киви, цитрусовые, шпинат и перец, пишет индийское издание Bangalore Mirror.

По ее мнению, сил также может добавить белок, которого много, например, в яйцах и чечевице. Причиной усталости, по ее мнению, может быть дефицит железа, которым богаты горох, тофу, киноа, сухофрукты и темный шоколад, или недостаток селена, восполнить запасы которого можно с помощью яиц, бобовых и орехов.

Кроме общих рекомендаций, диетолог назвала конкретные продукты. Она посоветовала регулярно пить молоко с шафраном: пряность имеет антидепрессивный эффект и снимает усталость.

Начать день, по ее мнению, лучше из напитка из лимона и имбиря и съесть на завтрак два плода киви. Врач также рекомендовала употреблять мед и бананы для повышения устойчивости к стрессу. При переутомлении, по словам медика, можно съесть бразильские орехи или несколько кусков темного шоколада, в котором содержится не менее 70 процентов какао.

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