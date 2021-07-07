Конгениально, Киса 3 Телеграм-канал «Серпом По»

7.07.2021, 11:49

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Опять Америка виновата?

Это было ожидаемо.

Вот свежий, утренний Лавров, словно трескучий будильник зазвонил с новостных лент недовольством по поводу ухода Соединенных Штатов из Афганистана:

«Обстановка имеет тенденцию к стремительному ухудшению, в том числе в контексте поспешного вывода американских и других натовских войск, которые за десятилетия пребывания в этой стране так и не добились зримых результатов в плане стабилизации там ситуации».

«Конгениально, Киса».

Сам требовал «вывода иностранных войск» из Афганистана». Годами вел провальные переговоры с запрещенным в России «Талибаном». Ничего не добился. Не сотрудничали с Америкой. Вот и результат. «И не стонать!» - пел Высоцкий.

Америка могла бы ответить Лаврову строками из блоковских «Скифов» о том, как два десятка лет сдерживала запрещенный «Талибан», подкатившийся, было в начале века к границам Таджикистана, дав передышку России:

Для вас - века, для нас - единый час.

Мы, как послушные холопы,

Держали щит меж двух враждебных рас

Монголов и Европы!

И, почему, собственно, Америка, решив задачу ответа на теракт 11 сентября 2001 года, должна была создавать для Путина и Лаврова комфортную среду в Афганистане? Бесконечно тратить деньги американских налогоплательщиков? И так надолго задержались. Вы на что эти два десятка лет потратили? Вместо укрепления своего южного фланга в союзе с Америкой в Афганистане, отправились воевать Украину, кинулись к западным границам.

Вы же любите «геополитику» - Афганистан к вам куда ближе, чем к Америке. Суньте в его топку свои «многоцентричные» бедовые головы-полена – рискните повторить опыт Советского Союза. Тот десять лет там смог выдержать, в два раза меньше американцев, откатился к родным березам, а спустя два года распался, ушел в историю, заставил вас убрать в стол партбилеты.

То, что разворачивается на наших глазах – показательно. Для тех, кто годами кричит об Америке как о «мировом полицейском», кому не нравится доминирование Соединенных Штатов в мире. Но как только Америка уходит и наступает хаос, неожиданно выясняется, что доминирование предполагает ответственность и затрату ресурсов. А предложить взамен нечего – нет сил. К лидерству, даже региональному – не готовы. Только болтать.

Давайте, давайте, Лавров и над ним, берите на себя ответственность – справьтесь в Афганистане лучше, чем Америка. Покажите миру, как нужно.

У вас, чудаков, правда есть еще чемодан без ручки - «восстановление Сирии», в которую вы влезли войной, бомбили там годы у черта на рогах, вдали от России, а теперь непонятно откуда брать деньги на то, чтобы эту далекую страну отстроить. Советский опыт разбрасывания ресурсов по миру, а своя страна - голая, ничему не научил.

И вообще, вы учиться не умеете.

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