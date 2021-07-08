«Люблинский треугольник» как альтернатива «русскому миру» 3 8.07.2021, 8:15

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В Вильнюсе подписали Декларацию, которая способствует евроатлантической интеграции Украины и рассматривает Беларусь в качестве ее участника.

Страны-участницы «Люблинского треугольника» Литва и Польша намерены прилагать все усилия, чтобы Украина стала членом НАТО и ЕС.

Об этом в прямом эфире из Вильнюса 7 июля на своей странице в Фейсбуке заявил глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба по итогам встреч с польским и литовским коллегами, передает «Голос Америки».

Как сообщает МИД Украины, в столице Литвы прошло третье заседание «Люблинского треугольника», в ходе переговоров были подписаны три документа. Дмитрий Кулеба также отметил, что «Люблинский треугольник» – это альтернатива «русскому миру».

Он сказал, что Декларация о европейском наследии и общих ценностях, которую подписали министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы, констатирует, что «объединяет наши страны не только в прошлом, но и будущем».

«В будущем – это несомненно единая Европа и Литва и Польша в этой декларации подтверждают, что будут прилагать все усилия, чтобы Украина стала членом НАТО и ЕС, поддерживают Крымскую платформу осуждают российскую агрессию против нашего государства», – отметил Дмитрий Кулеба.

Историческая конституция гетмана Пилипа Орлика, по его словам, признается в Декларации, как «неотъемлемая и важная часть общей и демократически правовой традиции нашей части Европы».

«И безусловно мы очень хотели, чтобы там стояла четвертая подпись демократической Беларуси, но пока ее нет, мы будем работать втроем. Но работать так, чтобы приблизить тот момент, когда и Беларусь вместо «русского мира» выберет «Люблинский треугольник» – пространство демократии и свободы и общего европейского будущего», – отметил Дмитрий Кулеба.

Третий документ, рассмотренный на министерской встрече в Вильнюсе, – План мероприятий по противодействию российской дезинформации.

«Три наши страны имеют уникальный опыт по противодействию российской дезинформации. […] Украина в этом есть безусловный лидер и владеет наибольшим опытом того, как работает российская дезинформация и как ей противодействовать», – подчеркнул украинский министр.

По его словам, в этой сфере три страны Украина, Литва и Польша объединят свои усилия.

О «Люблинском треугольнике»

Трехсторонняя платформа для политического, экономического и социального сотрудничества трех стран – Украины, Литвы и Польши – «Люблинский треугольник», была основана главами МИД трех стран 28 июля 2020 года.

В Дорожной карте сотрудничества Украины, Литвы и Польши в рамках «Люблинского треугольника», подписанной в Вильнюсе 7 июля 2021 года, называются девять секторов для межгосударственного сотрудничества: политический диалог, в сфере безопасности и обороны, сотрудничество по вопросам энергетической безопасности и другие.

«Противодействие строительству проекту «Северный поток– 2»; реагирование на риски, связанные с ядерной безопасностью Белорусской АЭС в Островце, в том числе путем мер, предотвращающих торговлю электроэнергией, произведенной с нарушением международных норм и стандартов ядерной безопасности», – отмечается в одном из разделов.

О геополитическом решении для Украины

В Вильнюсе во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой президент Владимир Зеленский заявил, что обретение Украиной полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО – это в первую очередь геополитическое решение, и только потом вопрос реформ.

«Очень часто членство Украины в ЕС, в Альянсе связывают с теми или иными реформами. Реформы действительно очень важны... Многие европейские страны прошли реформирование раньше Украины. Но если мы говорим откровенно о сроках, о ситуации, о войне, о том, в какой ситуации Украина проводит реформы, – я считаю, что мы сегодня в Европе самые быстрые», – сказал Владимир Зеленский, сообщает 7 июля пресс-служба главы украинского государства.

Владимир Зеленский добавил, что «вопрос ЕС и НАТО все же частично связан с реформами, но преимущественно это вопрос политический».

По его мнению, самое главное – чтобы украинский народ не потерял веру в то, что Европейский Союз действительно видит Украину равноправным членом. По словам президента, украинцы отстаивают те же принципы, что и европейцы, и заплатили высокую цену за то, чтобы быть полноправными членами Евросоюза.

«Треугольник» плюс Беларусь

Председатель движения солидарности «Разам» (Вместе) Вячеслав Сивчик отмечает, что белорусы поддерживают любые международные инициативы, которые направлены на создание условий для развития демократической Беларуси.

«Очень хотелось бы, чтобы и Беларусь была задействована в этих процессах сотрудничества с Литвой Украиной и Польшей. Сегодня Беларусь благодаря Лукашенко является каким-то «дальним углом» в Европе – это неправильно. Демократическая Беларусь в составе «Люблинского треугольника» могла бы «подтянуть» к этой инициативе и Латвию – страну, с которой у нее общие границы», – говорит Вячеслав Сивчик.

Он считает, что инициативы «Люблинского треугольника» могут быть актуальны для Беларуси после падения режима Лукашенко, а сейчас в нем могут принимать участие представители белорусской оппозиции.

«Лукашенко не является лидером белорусского народа, он является проводником российской политики, от которой для белорусов ничего хорошего не может быть», – отмечает Вячеслав Сивчик.

Отдельный вопрос, который могли бы рассматривать в рамках инициативы «Люблинский треугольник», по словам Вячеслава Сивчика, проблема «гибридных войн» в странах, которые граничат с Россией.

Геополитическое решение Европы – политическая воля Киева

Председатель совета директоров Института политических и маркетинговых исследований имени Тараса Шевченко Владимир Бондаренко считает, что инициативы «Люблинского треугольника» могли бы способствовать развитию евроинтеграционных инициатив в Украине.

«Если молодые члены Евросоюза – страны Балтии, Польша протягивают нам руку, то нам следует пройти свой путь, продемонстрировать политическую волю, на это геополитическое решение этих государств. Конечно, Беларусь, также не должна оставаться в стороне от этих процессов, но тогда, когда она будет готова к этому», – говорит Владимир Бондаренко.

По его словам, геополитическое решение в поддержку проевропейского развития Украины на разных этапах проявлялось по-разному.

«В один из периодов, европейские футбольные функционеры приняли решение, что чемпионат Евро-2012 пройдет в двух странах – в Украине и Польше, на данном этапе, с 2014 года вся Европа встала на сторону Украины во время войны на Донбассе», – отмечает Владимир Бондаренко.

Символы реформ

Политолог Петр Олещук отмечает, что лидер Украины называет вещи своими именами: решение принять страну в Евросоюз или НАТО – геополитическое.

«В Украине никто не будет опровергать простую истину, что с коррупцией у нас есть проблемы, что Украина сейчас не дотягивает до нужных стандартов. Но тот же самый План действий по членству в НАТО (ПДЧ) – это и есть документ, который должен определить параметры вступления Украины в НАТО. Для этого ПДЧ и предоставляется. А у нас получается ситуация, что нам нужно что-то сделать, чтобы получить ПДЧ. Не может быть «плана действий» ради того, чтобы получить «план действий». Это словесная эквилибристика, которая должна спрятать одну простую истину: никто в НАТО не желает вступать в конфликт с Россий и давать конкретный план Украине», – говорит Петр Олещук.

Геополитическое решение, а не успешно проведенные реформы, по его словам, позволило странам Восточной Европы присоединиться к НАТО и Евросоюзу после падения «железного занавеса».

«Можно сказать, что процессы европейской и евроатлантической интеграции выступают символами реформ, стимулируют их ускорение и кроме того выступают сами по себе достаточно серьезным мотивирующим средством для проведения реформ», – подчеркивает Петр Олещук.

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