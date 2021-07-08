Сайт заблокирован, часть журналистов задержана: что известно о ситуации с nn.by 5 8.07.2021, 12:46

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В офисе издания проходит обыск.

Сегодня сайт Мининформ заблокировал сайт издания nn.by. Telegram-канал издания рассказал о том, что сейчас происходит с редакцией:

1.Силовики — в офисе nn.by. Также с обыском пришли к сотрудникам бухгалтерии.

2. Задержан главный редактор издания Егор Мартинович, у него дома прошел обыск. Также обыск идет дома у редактора nn.by Андрея Скурко. Нет связи с шеф-редактором издания Андреем Дынько, вероятно, он также задержан.

3. Нет связи с репортером Натальей Лубневской, а также фотографом Шурой Пилипович-Сущиц. Вероятно, они находились в офисе, куда пришли силовики.

4. После задержания Егора Мартиновича пропала его собака Альма.

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