Как помпезная выкатка Ил-96-300 изобличила авиационные проблемы России Александр Коваленко, sprotyv.info

9.07.2021, 9:51

Получилось очень эффектно.

На этой неделе заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Борисов посетил ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество», дабы принять участие в торжественной выкатке на летно-испытательную станцию завода самолета Ил-96-300.

Зрелище получилось весьма пафосным и преподносилось в российских СМИ с подобающим размахом и эпичностью. Хотя, на самом деле, весь этот пафос и эпичность были напускными и в какой-то степени девуализирующими реальную ситуацию в самолетостроении РФ.

Дело в том, что ПАО «ВАСО» производит для ФГБУ «Специальный летный отряд «Россия» Управления делами Президента Российской Федерации самолеты-воздушные пункты управления Ил-96-300ПУ (М1) согласно контракту от 2015 года. Всего ВАСО должно было построить два таких самолета со сроком сдачи обоих бортов в 2018 году.

Но, как мы видим, сроки были существенно сдвинуты, в результате чего два самолета строились 6 лет. Мягко говоря, не впечатляет, но это лишь цветочки.

Так, Юрий Борисов решил похвастаться, что благодаря беспрецедентной государственной помощи Воронежскому авиазаводу, предприятие смогло стабилизировать финансово-экономическое положение. Иными словами, Юрий Борисов лишь подтвердил, что никакими успехами ВАСО не может похвастаться, находясь в состоянии глубокого кризиса, который оплачивается за счет российских налогоплательщиков.

Вишенкой на торте стало то, что Юрий Борисов подтвердил, что новый легкий военно-транспортный самолет Ил-112В не соответствует техническому заданию Министерства обороны РФ. Ожидается, что на третьем самолете завод все же сможет обеспечить достижение заданных заказчиком характеристик, но пока это ожидания, но не реальность, о чем я неоднократно сообщал в своих материалах посвященных Ил-112В.

Фактически, банальное мероприятие, которое должно было подчеркнуть некое возрождение авиационного величия России, на деле оказалось изобличающим авиационные проблемы «сверхдержавы». Как по мне, получилось очень даже неплохо.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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