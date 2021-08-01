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Вспышка коронавируса «накрыла» один из районов Гродненской области

  • 1.08.2021, 11:05
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Вспышка коронавируса «накрыла» один из районов Гродненской области
Фото: Reuters

Медики усиливают масочный режим.

В Волковысском районе усиливают масочный режим. Дополнительные меры вводят из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекции, ростом регистрации случаев пневмонии и сохраняющимся эпидемиологически напряженным уровнем заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Об этом сообщает районная газета «Наш час» со ссылкой на главного санитарного врача Волковысского района Максима Жуковича.

«В связи с регистрируемым ростом заболеваемости коронавирусной инфекции на территории Волковысского района, ростом регистрации случаев пневмонии и сохраняющимся эпидемиологически напряженным уровнем заболеваемости острыми респираторными инфекциями на территории района вводятся дополнительные мероприятия по усилению соблюдения масочного режима в местах массового пребывания граждан», — говорится в заявлении Максима Жуковича.

С 9 августа года вступают в силу изменения, внесенные в комплексный план мероприятий по предупреждению распространения инфекции COVID-19 в Волковысском районе.

Руководители организаций должны обеспечить контроль за использованием масок работниками, гражданами при посещении объектов, организаций при отсутствии возможности организации условий для соблюдения социальной дистанции.

В объектах торговли, бытового обслуживания и других местах, где невозможно либо затруднительно обеспечить социальное дистанцирование, людей без масок не будут обслуживать.

Напомним, ранее контроль за соблюдением профилактики коронавируса усилили в Лидском районе.

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