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Ученые сравнили влияние пива и вина на сердце

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  • 1.08.2021, 11:20
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Ученые сравнили влияние пива и вина на сердце

Исследование провели в австралийском Университете Аделаиды.

Ученые австралийского Университета Аделаиды провели исследование с целью выяснить, как влияет на сердце человека употребление вина и пива. Результатов исследования опубликованы в журнале Medical Xpress.

Выяснилось, что употребление красного или белого вина более безопасно с точки зрения риска инсульта по сравнению с другими видами алкоголя.

Специалисты пришли к выводу, что употребление менее шести стандартных стаканов алкоголя в неделю связано с самым низким риском развития фибрилляции предсердий (ФП). ФП – это нерегулярная и учащенная частота сердечных сокращений, которая может увеличить риск инсульта, сердечной недостаточности и других сердечных осложнений. Среди симптомов – учащенное сердцебиение, одышка и слабость.

По словам ведущего автора Сэмюэла Ту из Центра нарушений сердечного ритма Университета Аделаиды, у тех, кто употреблял менее шести стандартных (под стандартной порцией алкоголя в исследовании понимается около 100 мл вина и 285 мл пива) доз алкоголя в неделю, был самый низкий риск развития ФП.

«Мы также обнаружили, что потребление пива и сидра было связано с большим риском фибрилляции предсердий по сравнению с употреблением красного и белого вина <...> Наши результаты показывают, что ответственное употребление алкоголя до шести порций в неделю безопасно с точки зрения минимизации риска фибрилляции предсердий. Для тех, кто в настоящее время употребляет алкоголь, употребление красного или белого вина потенциально может быть более безопасной альтернативой другим видам алкогольных напитков», – приводятся в исследовании его слова.

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