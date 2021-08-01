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В ВМС США обвинили Россию в провокации на «первый удар» в Черном море

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  • 1.08.2021, 18:05
  • 6,102
В ВМС США обвинили Россию в провокации на «первый удар» в Черном море
Фото: wikipedia

ВМС РФ регулярно сопровождают суда НАТО в Черном море, провоцируя североатлантический флот.

Об этом заявил в интервью Business Insider командующий ВМС США в Европе и Африке, адмирал Роберт Берк.

По его словам, в НАТО не собираются наносить удар первыми. «Можно утверждать, что они провоцируют нас на то, чтобы мы нанесли удар первыми. Мы не собираемся делать это первыми без провокации, но при этом я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть», — сказал Берк.

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