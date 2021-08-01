Хакеры атаковали систему COVID-вакцинации в Италии 1 1.08.2021, 20:24

Все системы были отключены.

В итальянском столичном регионе Лацио зафиксировали хакерскую атаку на систему вакцинации от коронавируса. Хакеры атаковали компанию, которая управляет назначениями вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Идет мощная хакерская атака на региональную базу данных", - сообщили власти итальянского региона.

По состоянию на сейчас все системы были отключены, в частности система регионального портала здравоохранения и сети вакцинации от коронавируса. Власти региона предупредили, что из-за этой хакерской атаки программу вакцинации могут отложить.

"Это очень мощная хакерская атака, очень серьезная... все вышло из строя. Вся региональная система находится под атакой", - сказал менеджер по здравоохранению региона Лацио.

Сейчас полиция и прокуратура изучают эту ситуацию и могут начать расследование, чтобы выяснить, кто стоит за этой хакерской атакой.

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