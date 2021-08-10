«И все мы загадываем одно и то же желание» 10.08.2021, 20:41

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Александр Ивулин

фото: tut.by

Журналист и футболист Александр Ивулин написал письмо в свой день рождения.

Журналист Tribuna.com, автор «ЧестнОКа», нападающий «Крумкачоў» Александр Ивулин, празднующий сегодня свой день рождения, передал всем привет, пишет «Трибуна».

«В последние годы не хотел отмечать дни рождения, но друзья настаивали. Этим летом отбиться было бы еще сложнее. Узнал, что у меня сотни друзей по всей Беларуси.

Это заставляет меня улыбаться и не терять оптимизма. Надеюсь, читая этот текст, вы тоже улыбаетесь. И все мы загадываем одно и то же желание. По честноку. #25», – написал Ивулин.

Ивулин уже более 60 дней находится за решеткой. Правозащитники признали его политзаключенным.

Напомним, 4 июня журналист был осужден на 30 суток ареста. Позже ему было предъявлено обвинение по 342-й статье УК РБ (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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