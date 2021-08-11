Лукашенко обвинил главу EPAM в финансировании протестов в Беларуси 16 11.08.2021, 10:55

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Бизнесмен ответил узурпатору.

На пресс-конференции накануне Александр Лукашенко коснулся денег, которые получают айтишники в Беларуси, и обвинил EPAM в финансировании протестов.

"Мы не будем сковывать личную инициативу людей. Хоть я и жестко отношусь к этим ипэшникам, айтишникам. Мы еще разберемся там. Пусть особо не торопятся в Беларусь, а лучше поработают в Украине.

Мы не будем зажимать айтишников, не будем им мешать работать. Но мы должны видеть все финансовые потоки. Об этом мы изначально договаривались. Вот узкое горлышко, сюда деньги поступили, получайте за свою работу.

А не то, что оттуда некий EPAM и прочие, мерзавец Добкин или Дробкин, как его там фамилия, а это уже установлено, деньги сюда перечислял на протестные акции. А там связан со спецслужбами.

Деньги дали, перечислили, а они тут делили. Это ненормально.

Делайте продукт, получите деньги, но они должны быть здесь. Это главное. Получите свои льготы, и будем видеть, куда вы тратите деньги", - цитирует Лукашенко dev.by.

Аркадий Добкин: Мы не собирались уходить из Беларуси

Аркадий Добкин дал официальный комментарий.

— Комментарий, который прозвучал, безусловно, нельзя назвать приятным или долгожданным для меня или компании. И, на наш взгляд, имеет смысл просто кратко прокомментировать текущую ситуацию и обозначить позицию EPAM в целом.

Мы ведем бизнес в Беларуси и других странах мира более 25 лет и относимся к этому исключительно ответственно. С полным пониманием всех ассоциированных глобальных и локальных рисков. Ответственно прежде всего перед нашими сотрудниками, клиентами, инвесторами, и перед страной, безусловно, тоже.

Что это значит?

Это значит, что наша ответственность перед сотрудниками, клиентами и инвесторами никогда не позволяла нам предпринимать необдуманные и неправомерные шаги, которые могли бы привести к рискам нарушения производственной деятельности компании, или, проще говоря, к потере репутации.

Этими принципами руководствуются все административные руководители EPAM и глобально, и в Беларуси, и в других регионах. В дополнение все финансовые операции EPAM как глобальной публичной компании, а также и персональные финансовые операции ее ключевых административных руководителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на операционную деятельность компании, строго регламентируются Советом Директоров и проходят многочисленные международные аудиты, что не оставляет места для некорректных толкований, предположений или комментариев.

Это также значит, и это исключительно важно, что мы не собирались уходить из Беларуси. И пока есть молодые люди, готовые учиться, пока есть таланты, которые готовы жить и работать в стране, и пока есть клиенты, которые ценят этот талант и готовы работать с EPAM Беларусь — мы планируем продолжать работать и развивать компанию тут. Пока нас не вынудят страну покинуть…

ЕPAM сегодня входит в элиту мирового ИТ.

Мы живем и работаем в почти 40 странах мира и растем почти на 40% в год.

Только за три последних месяца EPAM вырос более чем на 4 тысячи человек глобально.

В 2021 году нас станет больше на более чем 10 тысяч талантливых инженеров, дизайнеров, и консультантов по всему миру.

Беларусь была одной из причин, почему у нас получилось сделать все это, почти невозможное.

И мы надеемся, что она будет частью EPAM еще долгие годы.

Кстати, акции EPAM по итогам последних торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже преодолели новую планку. По данным tradingview.com, стоимость акций выросла до 608 долларов (новый исторический рекорд).

С начала августа акции EPAM подорожали почти на 50 долларов, а с начала года почти на 70% или на 250 долларов.

Справочно.

Аркадий Добкин в 1987 году ушел из Института порошковой металлургии и основал кооператив по производству софта. В 1991 году он эмигрировал в США, а в 1993 году основал EPAM Systems. В 2006 году EPAM получила инвестирование от американской компании Siguler Guff & Company.

В 2012 году Аркадий Добкин и его партнеры вывели EPAM Systems на Нью-Йоркскую фондовую биржу. Помимо этого, Добкин стоял у истоков создания ПВТ, его компания является одним из крупнейших работодателей в IT-отраслях Беларуси, Украины и России.

В рейтинге самых успешных и влиятельных бизнесменов от Ежедневника он был одним из первых.

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