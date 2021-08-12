В Беларуси могут быть парализованы целые отрасли экономики 13 12.08.2021, 10:35

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Никто больше цацкаться с узурпатором не будет, он списан, и с ним будет закончено.

К ранее принятым европейским санкциям присоединились Великобритания и Канада, а США приняли собственный пакет. Оппоненты власти утверждают, что американские санкции гораздо жестче европейских и способны нанести заметный удар по основным секторам экономики. Санкции США в отличие от европейских вступают в силу немедленно и предусматривают так называемые вторичные санкции, пишет «Независимая газета».

Принятие своих санкций США, Великобритания и Канада приурочили к годовщине президентских выборов в Беларуси, которые положили начало масштабному политическому кризису. Как следует из сообщения МИД Великобритании, под запрет подпадает обслуживание самолетов авиапарка Александра Лукашенко и его приближенных, а также торговля калийными удобрениями, нефтепродуктами, товарами двойного назначения и используемыми при производстве сигарет.

Санкции также включают запрет на предоставление кредитов белорусским властям, покупку их ценных бумаг, страхование и перестрахование госорганами. Под их действие также попал российский бизнесмен Михаил Гуцериев, «оказывающий поддержку правительству Беларуси».

Канадские санкции содержат те же секторальные ограничения, а также 72 персоны, включая Александра Лукашенко и его сына Виктора, пресс-секретаря Наталью Эйсмонт, министра информации Игоря Луцкого, руководителей силовых ведомств, судей, нескольких приближенных к власти бизнесменов и пять компаний. Это государственные предприятия МАЗ, БелАЗ, «Белаэронавигация» и две частные – Bremino Group и Новая нефтяная компания, которые принадлежат бизнесменам, называемым «кошельками» Лукашенко, – Алексею Олексину и Николаю Воробью.

Напомним, что ранее аналогичные секторальные санкции были приняты ЕС. Однако, как отмечали эксперты, существенным недостатком европейских санкций является то, что они не начинают действовать до окончания уже заключенных контрактов, а это минимум до конца нынешнего года. Кроме того, из-под их действия выведены основные группы экспортируемых калийных удобрений. Из опубликованной информации пока не совсем понятно, как будут работать британские санкции. Это интересно тем, что Великобритания является вторым по объемам после Украины импортером белорусских нефтепродуктов. На ее долю приходится 19,5% экспортной выручки от продажи нефти и нефтепродуктов, что в 2020 году составляло 720 млн долл. Кроме того, присоединение к санкциям Канады и Великобритании сужает возможности белорусских властей в поиске обходных путей для европейских санкций.

Гораздо более существенными могут оказаться санкции США, отмечают эксперты. Они включают следующие предприятия: «Беларуськалий», «Белнефтегаз», «Белказтранс», «Белказтранс Украина», Абсолютбанк, «Энерго-оил», Новая нефтяная компания, «Дана Холдингс», «Дана Астра», Нефтебитумный завод, «Бремино групп», «Дубай Вотер Фронт», «Эмирейтс Блю скай», «Интер Тобакко», «Интерсервис» и Гродненская табачная фабрика; четыре государственные организации (Национальный олимпийский комитет, Управление внутренних дел Гомельского облисполкома и Следственный комитет) и молодежное спортивное общественное объединение «Спортивный клуб «Шок». Вышеупомянутые бизнесмены Воробей и Олексин также присутствуют в американском списке. Кроме них, там еще сербский бизнесмен Небойша Карич, а также 20 физических лиц, среди которых депутаты, директора предприятий, спортсмены, чиновники и представители силовых органов. Кроме того, в течение ближайшего полугодия США примет секторальные санкции. Сейчас над ними идет работа.

Санкции вводятся для того, чтобы подвигнуть Лукашенко «дать возможность провести справедливое международное расследование причин изменения курса самолета Ryanair, немедленно освободить всех политических заключенных, прекратить преследование активистов и диссидентов, в том числе за границей, и инициировать настоящий и всеобъемлющий политический диалог с демократической оппозицией, представителями гражданского общества, результатом которого стали бы свободные и честные президентские выборы под наблюдением ОБСЕ». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

Самое главное то, что санкции США вступают в действие сразу же после принятия, кроме разрешения завершить взаимоотношения с «Беларуськалием» до 9 декабря, также не содержат никаких изъятий, а подразумевают вторичные санкции, прокомментировал принятое США решение представитель демократических сил Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления экс-министр и бывший дипломат Павел Латушко. Именно вторичные санкции, по его мнению, являются «мощным инструментом нового этапа давления на режим».

Экономист Алесь Олехнович утверждает, что новые американские санкции убьют целые отрасли белорусской экономики, и калийную в первую очередь, а это 3 млрд валютной выручки ежегодно. «США закрывают оставшуюся после введения секторальных санкций ЕС лазейку, куда попали лишь отдельные коды продукции, которые в целом составляют лишь до 15% продукции «Белкалия», – это Европа, первый раз вводя секторальные санкции, руководствовалась принципом «не навреди себе». Теперь же продукция «Белкалия» будет запрещена полностью, так как американские санкции касаются всей продукции», – сказал он в интервью изданию «Наша Нива». «Никто больше цацкаться с Лукашенко не будет, он списан, и с ним будет закончено», – уверен он.

Подсанкционные предприятия не смогут не только продавать свою продукцию, но и закупать оборудование, и в принципе вести расчеты в долларах, даже если речь идет о сотрудничестве с такими странами, как Китай и Россия, отмечают эксперты. Кроме того, сложности будут у белорусского бизнеса в целом, даже если предприятие не находится в санкционном списке, поскольку многим контрагентам будет проще отказаться от сотрудничества с ними, чем пытаться понять можно это делать или нет.

Пока эксперты затрудняются оценить потери Беларуси в цифрах, поскольку многое непонятно: таких санкций еще никогда не вводили. Однако они полагают, что это будет больше, чем названные ранее главой правительства Романом Головченко 2–3% ВВП.

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