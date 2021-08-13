В Крыму из-за мощных ливней затопило трассу, ведущую к Керченскому мосту: видео 9 13.08.2021, 12:36

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Путинская «Таврида» утонула.

В результате мощных ливней в оккупированном Россией Крыму затопило трассу «Таврида», ведущую к мосту через Керченский пролив, пишет nv.ua.

Об этом свидетельствуют обнародованные в соцсетях видео.

«Уже плывем, а не едем», — прокомментировали ситуацию очевидцы.

трасса (с)Таврида,о которой так любя говорить крымчанам лапти.

Уплыла

в р-не Керчи

Закрыт проезд

город пугают эвакуацией (Керчь) pic.twitter.com/wv25k7b8qx — RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) August 12, 2021

Кроме того, из-за непогоды серьезно пострадала и сама Керчь, несколько районов которой оказались затопленными.

В связи с этим жителей города призвали не покидать дома, воздержаться от поездок на личном транспорте и готовиться к возможной эвакуации.

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