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В Крыму из-за мощных ливней затопило трассу, ведущую к Керченскому мосту: видео

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  • 13.08.2021, 12:36
  • 8,154
В Крыму из-за мощных ливней затопило трассу, ведущую к Керченскому мосту: видео

Путинская «Таврида» утонула.

В результате мощных ливней в оккупированном Россией Крыму затопило трассу «Таврида», ведущую к мосту через Керченский пролив, пишет nv.ua.

Об этом свидетельствуют обнародованные в соцсетях видео.

«Уже плывем, а не едем», — прокомментировали ситуацию очевидцы.

Кроме того, из-за непогоды серьезно пострадала и сама Керчь, несколько районов которой оказались затопленными.

В связи с этим жителей города призвали не покидать дома, воздержаться от поездок на личном транспорте и готовиться к возможной эвакуации.

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