В Крыму из-за мощных ливней затопило трассу, ведущую к Керченскому мосту: видео

В Крыму из-за мощных ливней затопило трассу, ведущую к Керченскому мосту: видео9
- 13.08.2021, 12:36
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Путинская «Таврида» утонула.
В результате мощных ливней в оккупированном Россией Крыму затопило трассу «Таврида», ведущую к мосту через Керченский пролив, пишет nv.ua.
Об этом свидетельствуют обнародованные в соцсетях видео.
«Уже плывем, а не едем», — прокомментировали ситуацию очевидцы.
трасса (с)Таврида,о которой так любя говорить крымчанам лапти.— RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) August 12, 2021
Уплыла
в р-не Керчи
Закрыт проезд
город пугают эвакуацией (Керчь) pic.twitter.com/wv25k7b8qx
Кроме того, из-за непогоды серьезно пострадала и сама Керчь, несколько районов которой оказались затопленными.
🇷🇺🎥🌊Одна из улиц в Керчи уже превратилась в полноценную реку, машины не могут перебраться на противоположенную сторону. pic.twitter.com/oyBZ3B0Utb— ★𝒌𝖗𝖔𝖙𝖗𝖚𝒔★ (@krotrus) August 12, 2021
Керчь нау— RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) August 12, 2021
Стадион 50 летия октября затопило опять
После 21 вода с Еременко через рештку потекла в Мелек Чесме pic.twitter.com/Xy3T8qdqq8
Власти просят жителей Керчи убрать свои машины с низменных участков города. Ожидается усиление осадков, возможен разлив реки Мелик-Чесме.— Товарищ Д. (@tovarisch_d) August 12, 2021
Уже подтоплены некоторые улицы. Местные жители пытаются переместить свои автомобили в безопасное место. pic.twitter.com/3YF2CPDJmN
Центр Керчи перекрыт из-за подтоплений. Жителям предписано готовиться к возможной эвакуации – собрать документы, лекарства и запас еды— hochu domoy v ua (@hochu_dodomu) August 13, 2021
Всех оккупантов в рашку? pic.twitter.com/VGF9VV0Je6
Керчь— RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) August 12, 2021
речка Катерлез вышла из берегов с.Войково затопило.
Топит Керчь (опять стадион,рынок на Пролетарской)
Катерлез приток Мелек Чесме pic.twitter.com/CNUeij5KFV
В связи с этим жителей города призвали не покидать дома, воздержаться от поездок на личном транспорте и готовиться к возможной эвакуации.