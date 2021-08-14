Ксендз Вячеслав Барок: Надо остановить Зло 3 14.08.2021, 9:54

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Беларусь больше никогда не вернемся в ситуацию, в которой жила до выборов.

Что изменилось в Беларуси за год с начала массовых протестов против режима Лукашенко? Какими стали политика, медиа, спорт, культура и церковь?

Своим комментарием с «Голосом Америки» поделился католический священник Вячеслав Барок:

— До протестов церковь не высказывалась открыто относительно режима Лукашенко, мы считали себя не вправе это делать. Во всяком случае, католическая церковь старалась дистанцироваться от режима. Да и православная тоже стремилась сохранить лицо, хотя государство пыталось привлечь ее к «сотрудничеству».

Но когда начались протесты, мы посчитали нужным представить свою позицию более ясно и дать происходящему моральную оценку. Знаете, даже выборы, по большому счету, люди и церковь могли бы проглотить, но когда произошло массовое насилие, издевательства над невинными людьми — вот тогда церковь не смогла промолчать. Мы стали призывать остановить насилие.

Позиция православной и католической церквей была единой по этому поводу. Да, мы не делали совместных официальных заявлений, но на уровне простых верующих, отдельных приходов позиция была единой: надо остановить Зло.

Лукашенко угрожал священникам, многие из них подвергались и подвергаются давлению, но продолжают делать свое дело.

В течение этого года мы очень изменились. Мы больше никогда не вернемся в ситуацию, в которой жили раньше. И чем больше этот процесс затягивается, тем яснее, что будущее зависит от нас — от того, как мы себя поведем и как расставим приоритеты.

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