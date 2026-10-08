Даже мир не спасет Россию от экономической катастрофы 8.10.2026, 7:02

Путин довел военные расходы до предела.

Экономика России движется к серьезному кризису на фоне рекордных военных расходов на войну против Украины. Москва все больше денег направляет на армию, одновременно сталкиваясь с нехваткой работников, высокой инфляцией и падением нефтяных доходов, пишет британское издание The New World (перевод — сайт Charter97.org).

Путин в очередной раз увеличил численность российских вооруженных сил — теперь она приближается к 2,5 млн человек. Военные расходы достигли 7,5% ВВП — максимального уровня за всю историю современной России.

Около 20% федерального бюджета уже направляется на оборону. В 2027 году эта доля должна вырасти до 35%, а вместе с расходами на спецслужбы и силовиков — примерно до 43% всех государственных расходов.

При этом российская экономика замедляется. Центральный банк ожидает рост ВВП всего на 0–1% в этом году. Инфляция составляет около 6%, а ключевая ставка — 14%. Нефтяные доходы сократились примерно на 30% после украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Оборонная промышленность тоже испытывает нехватку кадров. Крупнейший производитель вооружений «Ростех» нуждается в 150 тысячах работников.

«Военные расходы поддерживают экономику и одновременно разрушают гражданский сектор», — говорится в статье.

Даже завершение войны может создать новые проблемы. Возвращение сотен тысяч военнослужащих и сокращение военных заказов способны ударить по экономике, которая слишком сильно привыкла жить за счет оборонных расходов.

«Вопрос не только в том, сколько Путин потратит на завершение войны, но и в том, какой Россия станет после войны», — пишут авторы.

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