Кардиологи назвали овощ, употребление которого на 55% снизит риск инсульта

Кардиологи назвали овощ, употребление которого на 55% снизит риск инсульта1
- 14.08.2021, 10:16
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Его нужно есть регулярно.
Помидоры способствуют снижению риска инсульта, уверены специалисты. После длительного исследования (более 12 лет) и изучения влияния этого овоща на сердце, эксперты порекомендовали его всем сердечникам и людям в возрасте, пишет cursorinfo.co.i.
Эксперты сравнивали две группы добровольцев — одни регулярно ели помидоры, другие не употребляли их вообще. Какого же было их удивление, когда выяснилось, что в среднем риск инсульта у любителей помидоров оказался ниже почти на 55%.
Медики объясняют это тем, что томаты богаты антиоксидантом, ликопином. А повышенный уровень этого вещества в крови помогает избежать инсульта. Но, чтобы добиться такого эффекта, помидоры нужно есть регулярно не менее 3-4 раз в неделю.