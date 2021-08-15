Белорусы пойдут за сильными 1 ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ «БЕЛОРУССКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ РАБОЧИХ» (БОР)

15.08.2021, 10:09

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Надо просто принять это как факт: собраться с силами, подготовиться и остаться дома.

Сегодня часто слышно из всех утюгов, что протестная активность заглохла, что люди просто продолжают жить своей жизнью и политика их не интересует.

На самом же деле белорусов еще никогда так не волновали новости как сегодня. Мы научились отфильтровывать информацию, выделять важное, убирать мусор, различать геббельсовские формулы и любые попытки сойти за своих. Только посмотрите на «воскрысенского». Как бы он ни пытался, остался он в полном одиночестве у своего круглого стола.

Люди чувствуют силу и пойдут только за сильными. Рабочие и есть та самая сила, на которую многие ориентируются. От которых ждут действий. Чем туже затягивают гайки, тем острее запрос на забастовку.

Мы это понимаем, читаем в комментариях и СМИ. Поэтому наша задача просто принять это как факт: собраться с силами, подготовиться и остаться дома. Просто не выйти на работу.

Поздно уводить глаза в сторону и ожидать, что кто-то возьмет на себя ответственность. Только нам дано что-то изменить.

Телеграм-канал «Белорусского объединения рабчих» (БОР)

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