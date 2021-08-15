Ученые нашли в космосе объект, который в недалеком будущем может изменить судьбу Земли 15.08.2021, 11:33

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Сделан прогноз на 2182 год.

Астрономы благодаря наземным телескопам и межпланетной станции OSIRIS-REx оценили опасность 500-метрового околоземного астероида Бенну для Земли.

Бенну был обнаружен в 1999 году и отнесен к классу потенциально опасных для Земли объектов. Он неоднократно сближался с нашей планетой, что позволило провести его радиолокационные наблюдения, а в 2016 году к Бенну была направлена межпланетная станция OSIRIS-REx, которая за 2,5 года работы картографировала астероид, определила его свойства, выяснила, что Бенну активен, нашла на его поверхности расколотые валуны, фрагменты астероида Веста и органические вещества, а также проследила ход его эволюции. Кроме того, аппарат взял грунт из северного полушария астероида, общая масса собранного вещества составила 400 граммов, пишет «Вокруг света. Украина».

Группа планетологов во главе с Давидом Фарноккья из Лаборатории реактивного движения NASA опубликовала работу, где уточнила эволюцию орбиты астероида и вероятность его столкновения с Землей, используя как данные наблюдений наземных телескопов, так и данные, полученные OSIRIS-REx. Ученые построили новую модель, в которой важную роль играет эффект Ярковского, влияющий на дрейф орбиты, а также учтен эффект Пойнтинга – Робертсона, который до сих пор рассматривался в контексте динамики межпланетной пыли.

Оказалось, что изменение длины большой полуоси орбиты из-за эффекта Ярковского, составляет ± один метр в год, по мере того, как орбита Бенну эволюционирует из-за гравитационных возмущений со стороны планет с 1900 по 2135 год. При этом сопротивление солнечного ветра может снизить величину дрейфа большой полуоси до 0,16 метра в год. Вероятность столкновения с Землей Бенну до 2300 года оценивается в один шанс из 1750, а наибольшая вероятность в один шанс из 2700 относится к сентябрю 2182 года, что соответствует значению -1,6 по шкале Палермо, делая Бенну наиболее опасным объектом. Ранее первое место принадлежало астероиду (29075) 1950 DA, который обладал значением -1,4 по шкале Палермо. Будущее сближение Бенну с Землей в 2037 году позволит вновь уточнить его орбиту в ходе радиолокационных наблюдений.

В настоящее время OSIRIS-REx покинул Бенну и летит к Земле. Ожидается, что возвращаемая капсула с грунтом астероида совершит посадку на полигоне в штате Юта 24 сентября 2023 года.

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