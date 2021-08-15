закрыть
15 августа 2021, воскресенье, 17:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В ЕС предложили срочно изменить правила для беженцев — из-за Беларуси и Афганистана

9
  • 15.08.2021, 15:29
  • 10,572
В ЕС предложили срочно изменить правила для беженцев — из-за Беларуси и Афганистана

С инициативой выступил комиссар по вопросам защиты европейского образа жизни.

Ситуация в Афганистане демонстрирует необходимость быстрого пересмотра правил ЕС в отношении миграции и предоставления убежища. Об этом написал зампред Еврокомиссии, комиссар по вопросам защиты европейского образа жизни Маргаритис Схинас в своем микроблоге в Twitter 15 августа, передает korrespondent.net.

"Ситуация в Афганистане и действия Беларуси показали, что время, когда мы можем ждать полного пересмотра необходимых нам правил миграции и предоставления убежища в Европе, уже истекло", - написал европейский высокопоставленный чиновник.

Напомним, 15 августа Талибан вошел в столицу Афганистана Кабул и объявил о контроле над всей территорией страны. Правительство готовится к мирному переходу власти.

Под "действиями Беларуси" подразумевается искусственно созданный режимом Александра Лукашенко мигрантский кризис на границе в Литвой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Cиние пальцы как черная метка
Cиние пальцы как черная метка Артем Черников
Музея массандры не будет
Музея массандры не будет Ирина Халип
Кто в стране хозяин?
Кто в стране хозяин? Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Мы стали наконец взрослыми
Мы стали наконец взрослыми Наталья Радина