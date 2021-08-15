В ЕС предложили срочно изменить правила для беженцев — из-за Беларуси и Афганистана 9 15.08.2021, 15:29

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С инициативой выступил комиссар по вопросам защиты европейского образа жизни.

Ситуация в Афганистане демонстрирует необходимость быстрого пересмотра правил ЕС в отношении миграции и предоставления убежища. Об этом написал зампред Еврокомиссии, комиссар по вопросам защиты европейского образа жизни Маргаритис Схинас в своем микроблоге в Twitter 15 августа, передает korrespondent.net.

"Ситуация в Афганистане и действия Беларуси показали, что время, когда мы можем ждать полного пересмотра необходимых нам правил миграции и предоставления убежища в Европе, уже истекло", - написал европейский высокопоставленный чиновник.

Напомним, 15 августа Талибан вошел в столицу Афганистана Кабул и объявил о контроле над всей территорией страны. Правительство готовится к мирному переходу власти.

Под "действиями Беларуси" подразумевается искусственно созданный режимом Александра Лукашенко мигрантский кризис на границе в Литвой.

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