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Сразу в трех государственных журналах сменились главные редакторы

  • 16.08.2021, 10:23
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Сразу в трех государственных журналах сменились главные редакторы

«Полымя», «Маладосць» и «Неман» передали издательству «Мастацкая літаратура».

С начала июля литературные журналы «Полымя», «Маладосць» и «Неман» передали издательству «Мастацкая літаратура». В них полностью изменились главные редакторы, что прошло незамеченным, передает nashaniva.com.

Последние девять лет эти издания находились в структуре издательского дома «Звязда».

«Полымя» возглавляла театральный критик Елена Мальчевская, «Маладосць» — переводчица Светлана Вотинова, «Неман» — писательница и переводчица Юлия Алейченко.

Вотинову уволили в феврале, другие главные редакторы доработали в своей должности до начала июля, когда журналы передали «Мастацкай літаратуры».

Сейчас главный редактор «Немана» - писатель Алесь Бадак, который одновременно является директором издательства «Мастацкая літаратура». Он уже возглавлял это русскоязычное литературное издание в первой половине десятых годов.

Главным редактором «Полымя» стал поэт Виктор Шнип, который одновременно является главным редактором издательства» «Мастацкая літаратура». Шнип — муж писательницы Людмилы Рублевской.

Главным редактором «Маладосці» стала Ольга Рацевич. Она работает редактором издательства. В ее переводе выходили книги украинских писателей.

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