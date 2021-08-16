Бело-красно-белое море: вспоминаем самую большую демонстрацию в истории Беларуси 3 16.08.2021, 11:07

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Фото: «Наша Ніва»

Фоторепортаж.

Общенациональный марш за свободу прошел 16 августа в Минске. Люди собрались у Стелы, где еще несколько дней назад силовики бросали гранаты и стреляли. Но теперь в руках минчан были флаги, на лицах улыбки, а в сердцах — надежда, что перемены уже скоро, пишет сайт «Наша Нива».

Людское море заполонило столичный проспект Победителей. Количество людей, посетивших митинг, оценивалось в 400 тысяч человек.

Люди приходили и уходили, но на их место приходили новые. Весь день бело-красно-белые ручейки текли к Стеле и от нее.

Силовики не трогали митингующих, задержания начались только вечером, когда марш уже закончился.

Общее настроение было очень позитивное. Незнакомые люди обнимались, волонтеры подвозили воду. В воздухе развевались флаги, у людей наконец появилась настоящая надежда на долгожданные перемены.

Интересно, что символом перемен стихийно стал бело-красно-белый национальный флаг. Люди сами выбрали символ.

В марше приняли участие и известные белорусы. Мария Колесникова еще была на свободе. Сегодня, через год, ее вместе с юристом Знаком судят в закрытом режиме.

В тот же день на площади Независимости проходил провластный митинг, куда привезли автобусами бюджетников со всей страны. Выступил там и сам Лукашенко. Многие боялись, что сторонники перемен могут сорвать мероприятие, но этого не произошло. Люди с Марша вышли на проспект Независимости вечером, когда бюджетников уже увезли домой.

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