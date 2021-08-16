«По дорожным знакам понял, что в Литве» 3 16.08.2021, 15:43

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Андрей Суша (справа)

Минчанин перелетел границу на параплане с мотором.

Чтобы избежать уголовного преследования, некоторые белорусы решаются на рискованные маршруты. Минчанин Андрей Суша пересек границу по воздуху — на парамоторе. Пролетел на нем 60 километров и сдался литовской полиции. Сейчас мужчина живет в лагере для мигрантов. «Наша Нива» записала его историю.

Андрей работал инженером-дефектоскопистом в Минской лаборатории. Причиной, по которой он решил покинуть страну, стали два уголовных дела. Первую завели по статье 369 — оскорбление представителя власти) – за комментарии в адрес сотрудника Октябрьского РУВД Минска.

«В январе приехали сначала ко мне на работу, потом домой – я дверь не открыл. На неделю поехал на дачу, скрылся. А потом вернулся и в начале февраля меня забрали в управление собственной безопасности, угрозами заставили записать извинительное видео на камеру. Провели обыск, забрали технику и отпустили.

После этого они получили доступ к моим записям в соцсетях. Каждую неделю меня вызвали на беседу по новому эпизоду. А 15 марта задержали на 72 часа и отправили на Окрестина.

Когда я выходил, адвокат сказал, что мне еще одну статью сверху повесили – угроза насилия сотрудникам внутренних органов. На 25 марта меня снова вызвали в Следственный комитет, и была вероятность, что меня закроют. Поэтому 24-го, накануне Дня воли, я решил сбежать»

Вариант переходить границу пешком Андрей посчитал ненадежным: слышал о случае, когда беженцев разворачивали белорусские пограничники. Поэтому выбрал другой способ.

Когда-то Андрей служил в Марьиной Горке, там впервые попытался прыгнуть с парашютом-понравилось. Теперь на его счету 1300 прыжков. После захотел освоить что-то новое и заинтересовался парамотором. На нем минчанин летает два года.

Андрей описывает, как убегал из страны (полет у него занял 1 час 20 минут):

«Стартовал километров в 20 от границы. Летел на север, чтобы как можно дальше оказаться, специально на низкой высоте, над деревьями, чтобы сложнее было меня засечь.

Видел, что пересек границу (заметил контрольную полосу), после повернул на Запад, спустился ближе к Земле. По дорожным знакам на латинице понял, что точно в Литве. Километров 40 еще пролетел, выбрал какой-то городок и площадку для приземления, топливо подходило к концу. Сразу позвонил родителям, жене, что я жив-здоров, и пошел к жителям просить, чтобы вызвали полицию. Они приехали через 10 минут.

На меня было заведено уголовное дело за незаконное пересечение границы. Изъяли мою установку. Но через месяц дело прекратили и отдали вещи. Литовский следователь рассказывал, что делал запрос в белорусский пограничный комитет по факту пересечения границы на парамоторе. Там ответили: все нормально, у нас ничего не зафиксировано».

С тех пор Андрей сменил несколько адресов. Первые 10 дней жил на погранзаставе, после в лагере в Пабраде (там был разбит палатки для мигрантов). С конца апреля его перевели в Руклу. С ним в лагере живет еще семь белорусов.

«Здесь есть кухня, стиральная машина – как общежитие в университете. Нам выдают небольшую сумму в месяц на еду — 88 евро. В комнате нас четыре ребенка – три белоруса и один армянин», — делится мужчина.

Он подался на беженство, ждет ответа После интервью с миграционной службой.

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